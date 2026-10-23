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Канікули у Дніпрі: Департамент гуманітарної політики оприлюднив офіційні дати відпочинку школярів

Єдина структура та безпекові виклики: як школи Дніпра реагуватимуть на можливі проблеми зі світлом

23 жовтня 2026, 14:48
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Недилько Ксения

Управління загальної середньої освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради надало офіційні роз'яснення щодо організації осіннього відпочинку для учнів місцевих шкіл у 2026/2027 навчальному році.

Канікули у Дніпрі: Департамент гуманітарної політики оприлюднив офіційні дати відпочинку школярів

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Відповідний документ відомство підготувало у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".

"Осінні канікули заплановано провести у терміні: 31.10.2026 – 08.11.2026", — повідомила начальниця управління Олена Яковенко.

Посадовиця детально роз'яснила, як саме формується графік навчання та відпочинку в обласному центрі. Відповідно до профільного законодавства, "структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти". Педради затверджують ці рішення самостійно в межах часу, встановленого програмою, враховуючи вікові, фізичні та інтелектуальні особливості учнів.

Канікули у Дніпрі: Департамент гуманітарної політики оприлюднив офіційні дати відпочинку школярів - фото 2


Щоб забезпечити належну роботу міських шкіл та налагодити чітку комунікацію, у Дніпрі застосовують спільний підхід. Профільне керівництво зазначило, що після колективного обговорення "в місті впроваджується єдина структура навчального року, в тому числі термінів проведення канікул". Попри загальні часові рамки, окремі заклади освіти все ж мають певну свободу та можуть визначати власну структуру, зважаючи на особливості своєї спеціалізації.

Особливу увагу в документі приділили ймовірним змінам у графіках через воєнні виклики. Керівництво освіти наголосило, що через постійне прагнення ворога знищити вітчизняну критичну інфраструктуру, школи змушені оперативно підлаштовуватися під ситуацію.

"В умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, наслідків дій країни-агресора, яка намагається зруйнувати критичну інфраструктуру та енергосистему України, заклади освіти вимушені гнучко реагувати на безпекову ситуацію та дефіцит енергоносіїв", — резюмувала Олена Яковенко.

Вони зобов'язані брати до уваги можливе зменшення світлового дня та перебої зі світлом, оскільки такі фактори суттєво ускладнюють проведення повноцінних занять.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли канікули почнуться у школах Києва та Одеси.



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