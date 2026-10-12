Чергова ІПСО ворога: Філатов прокоментував заяви про свій виїзд та розкритикував блогера Лачена

Міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із офіційним спростуванням масованих чуток про свій нібито виїзд за межі України, які напередодні почали активно поширювати у медіапросторі. Посадовець запевнив, що залишається на своєму робочому місці та в місті, а поширені повідомлення назвав скоординованою психологічною атакою ворога.

Борис Філатов, мер Дніпра

Поширенню фейку передували публікації у низці великих Telegram-каналів, а також повідомлення відомого дніпровського блогера Ігоря Лаченкова (Лачена), який написав, що очільник міста "виїхав за кордон уже дня три як". Одразу після цього хвилю підхопили великі проросійські ресурси та пропагандистські видання.

Реагуючи на ситуацію, Філатов чітко розділив свою заяву на суху офіційну та емоційну неофіційну частини.

"На численні запити ЗМІ повідомляю, що всі інформаційні вкиди російських медіа щодо моєї "втечі" за кордон є ІПСО, — наголосив міський голова, роз'яснивши мету появи таких публікацій, — спрямованими на дестабілізацію ситуації у Дніпрі".

Він також переконливо закликав мешканців регіону та представників преси зберігати інформаційну гігієну і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

У неофіційному коментарі мер Дніпра підтвердив своє поточне місцеперебування, паралельно висловивши різке обурення діями українських блогерів, які, на його думку, синхронізували свої заяви з ворожою пропагандою.

"Я сиджу у себе вдома. Зі своїми собаками, — констатував Філатов, після чого відкрито звернувся до Лаченкова з різкою критикою через його потрапляння в єдиний інформаційний контекст із одіозними прокремлівськими ресурсами: — А ти, товстодупа (тричі заброньована колишнім міністром оборони) малолітня соска на прізвисько Лачен, знову втрапив у чудову компанію: russia today, "масковскій камасамолец" та Шарій:)".

Наприкінці свого звернення міський голова Дніпра висловив публічний подив бездіяльністю центральних органів влади щодо подібних медійних провокацій.

"І чому твої високі покровителі з ОП досі це терплять – мені невідомо", — резюмував Борис Філатов, завершивши свій емоційний пост традиційним побажанням гарних вихідних для всіх українців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов поділився на своїй сторінці в соцмережах емоційними роздумами про дорослішання свого чотирилапого улюбленця. Мер згадав, яким крихітним колись був його собака порівняно з нинішніми вражаючими розмірами.