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Борис Філатов показав свого друга-вбивцю, який «завжди на власній хвилі»

Лапи-кувалди та стовідсоткова ніжність: мер Дніпра поділився історією виховання свого домашнього велетня

5 жовтня 2026, 11:49
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Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов поділився на своїй сторінці в соцмережах емоційними роздумами про дорослішання свого чотирилапого улюбленця. Мер згадав, яким крихітним колись був його собака порівняно з нинішніми вражаючими розмірами.

Борис Філатов показав свого друга-вбивцю, який «завжди на власній хвилі»

Борис Філатов, мер Дніпра

"Два рочки тому ти лежав у мене в долонях", — звернувся очільник міста до свого вихованця. Проте час та особливості породи швидко взяли своє, і маленький цуцик перетворився на справжнього богатиря: "А зараз перетворився у велетня, ідеального вбивцю, в майже під сто кілограмів".

Борис Філатов показав свого друга-вбивцю, який «завжди на власній хвилі» - фото 2

Філатов колоритно описав зовнішність пса, порівнявши його кінцівки з атрибутами професійного спорту. Він зазначив, що собака виріс "з лапами-кувалдами, як кулаки у боксера-важковаговика".

Борис Філатов показав свого друга-вбивцю, який «завжди на власній хвилі» - фото 2

Попри значні фізичні параметри та грізний вигляд, виховання великого пса має свій специфічний характер, який мер описує з іронією.

"Ти — собака, який не знає жодної команди. Навіть не хоче їх слухати", — з усмішкою констатував Борис Філатов.

За його словами, характер тварини демонструє повну самодостатність, адже улюбленцю нікому і нічого не потрібно доводити, і він навіть не має звички гавкати на перехожих.

Мер додав, що пес завжди перебуває на власній хвилі, просто мовчки дивиться на весь навколишній світ своїми "кривавими" очима.

Водночас за суворим поглядом та величезними габаритами ховається надзвичайна відданість та доброта, яку здатні розгледіти далеко не всі.

"Але не бува у всьому світі більш ніжної та розумної собаки. Бо це — алабай", — підкреслив Філатов. На завершення свого допису він назвав пса своїм рідним другом і висловив переконання, що такий особливий норов і теплоту цих гігантів здатні збагнути виключно однодумці: "Тільки власники алабаїв мене зрозуміють".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рік тому міський голова Дніпра Борис Філатов поділився із аудиторією важкою для себе новиною — помер його найкращий чотирилапий друг, його собака.



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