Борис Філатов показав свого друга-вбивцю, який «завжди на власній хвилі»

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Недилько Ксения
Міський голова Дніпра Борис Філатов поділився на своїй сторінці в соцмережах емоційними роздумами про дорослішання свого чотирилапого улюбленця. Мер згадав, яким крихітним колись був його собака порівняно з нинішніми вражаючими розмірами.
Борис Філатов, мер Дніпра
Філатов колоритно описав зовнішність пса, порівнявши його кінцівки з атрибутами професійного спорту. Він зазначив, що собака виріс "з лапами-кувалдами, як кулаки у боксера-важковаговика".
Попри значні фізичні параметри та грізний вигляд, виховання великого пса має свій специфічний характер, який мер описує з іронією.
За його словами, характер тварини демонструє повну самодостатність, адже улюбленцю нікому і нічого не потрібно доводити, і він навіть не має звички гавкати на перехожих.
Мер додав, що пес завжди перебуває на власній хвилі, просто мовчки дивиться на весь навколишній світ своїми "кривавими" очима.
Водночас за суворим поглядом та величезними габаритами ховається надзвичайна відданість та доброта, яку здатні розгледіти далеко не всі.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що рік тому міський голова Дніпра Борис Філатов поділився
із аудиторією важкою для себе новиною — помер його найкращий чотирилапий друг,
його собака.