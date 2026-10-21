Штурм ТЦК в Одессе: из-за задержания уклоняющегося агрессивная толпа ромов забросала военкомат камнями

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Недилько Ксения
В Одессе задержали мужчин, которые забросали камнями здание ТЦК из-за принудительной доставки военнообязанного. Инцидент произошел в Пересыпском районе города, где группа лиц устроила протест у ворот военкомата. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту хулиганства.
Фото, созданное искусственным интеллектом
Конфликт разразился после того, как представители ТЦК доставили в административное здание мужчину, который длительное время находился в розыске за уклонение от мобилизационных мер. Вскоре под стенами учреждения сплотилась толпа его сторонников. В социальных сетях распространяется информация, что защищать уклоняющегося пришли представители местной ромской общины.
Реакция силовиков была мгновенной. На место происшествия прибыли дополнительные силы полиции, утихомирившие толпу и задержавших инициаторов беспорядка.
По факту инцидента следователи приступили к расследованию по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигурантам грозит серьезное наказание: от ограничения свободы до пяти лет до тюремного заключения сроком до четырех лет.
Правоохранители строго призывают граждан воздерживаться от подобных противоправных действий, не нарушать покой в городах и помнить о безопасности находящихся рядом.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины уже на этой неделе планирует полностью завершить разработку и утвердить обновленные правила бронирования военнообязанных работников.