«В труху, когда соберется пробка»: Российские Z-паблики открыто призывают к массовому уничтожению киевлян на мостах

Российская пропагандистская машина официально перешла к открытым и не скрытым лозунгам о тотальном истреблении гражданского населения Украины. На один из таких вопиющих случаев обратил внимание известный украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он продемонстрировал скриншот публикации крупного российского Z-канала, насчитывающего более 200 тысяч подписчиков.

Мосты в Киеве. Иллюстративное фото

По словам журналиста, действия окупантов и их информационных ресурсов давно пересекли любые пределы человечности.

"Российский Z-канал на 200+К подписчиков прямо призывает к геноциду мирных украинцев", — отмечает Бутусов.

Поводом для всплеска агрессии рашистов стала публикация кадров вражеских атак на столичную инфраструктуру. На распространённом снимке зафиксирован момент взрыва на Северном мосту в Киеве. Однако вместо обсуждения сугубо военных или стратегических аспектов российские пропагандисты начали откровенно мечтать о максимальных жертвах среди мирных водителей и пассажиров, ежедневно пользующихся этой транспортной артерией.

Журналист добавляет, что оккупанты сознательно планируют военные преступления большого масштаба. Он цитирует слова из русской корреспонденции, где призывают бить по людям "всей пролетарской ненавистью":

"Всех без разбора, создав пробку на киевском мосту", — резюмирует Бутусов сущность людоедского плана врага.

В первоисточнике, опубликованном Z-блогером под псевдонимом "Condottiero", прямо говорится о намерении дождаться момента, когда на уцелевшем переезде через Днепр образуется огромное скопление гражданских автомобилей, чтобы потом нанести удар и превратить людей "в труху". Такая риторика еще раз доказывает, что главной целью российского террора являются не военные объекты, а максимальное уничтожение украинского народа и запугивание жителей столицы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мониторы предупредили киевлян, что Россия планирует новые удары по мостам и телебашне.