В Киеве взялись за Московские ворота: какой исторический объект хотят переименовать

В Киеве зарегистрировали электронную петицию с требованием переименовать Московские ворота XVIII века, расположенные на территории Киево-Печерской лавры. Документ опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации под номером 14562.

Киево-Печерская лавра. Фото: из открытых источников

Автор инициативы Константин Досычев призывает Департамент охраны культурного наследия КГГА подготовить соответствующее представление в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Речь идет о сооружении по адресу улица Ивана Мазепы (Лаврская), 23. Согласно предложенному механизму, объект сначала необходимо внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, после чего можно будет готовить правительственный акт о переименовании.

В обосновании инициативы автор ссылается на закон №3005-IX от 27 июля 2023 года "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Таким образом, инициатива касается не только изменения исторического названия, но и запуска официальной процедуры, которая предполагает участие профильных органов охраны культурного наследия и центральной власти.

При этом регистрация петиции сама по себе не означает, что Московские ворота уже переименованы. Для дальнейшего рассмотрения необходимо выполнить установленное требование по количеству голосов.

Согласно информации, указанной на момент публикации, до завершения сбора подписей оставался 51 день. Чтобы Киевский городской совет рассмотрел электронную петицию, она должна набрать 6000 голосов в установленный срок.

Если необходимую поддержку удастся собрать, городским властям предстоит рассмотреть обращение и определить дальнейшие шаги в рамках действующего законодательства.

Пока же вопрос о новом названии одного из исторических сооружений Киево-Печерской лавры остается на стадии общественной инициативы. Окончательное решение будет зависеть от результатов голосования и последующих действий компетентных органов.

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