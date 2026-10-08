В Киеве сдают в аренду квартиру за 4 тысячи гривен: как выглядит (ФОТО)

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Slava Kot
В Киеве появилось объявление об аренде однокомнатной квартиры за 4 тысячи гривен в месяц. Жилье расположено в Соломенском районе по улице Донецкой, 7. Низкая цена объясняется состоянием жилья и отсутствием мебели.
Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи гривен
Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного дома. Ее общая площадь составляет 31,7 квадратных метров, а кухня занимает около 6 квадратных метров.
Как выглядит самая дешевая аренда квартиры в Киеве
В объявлении указано, что помещение сдается без мебели и требует капитального ремонта. Однако владельцы подчеркивают, что будущие арендаторы смогут обустроить жилье по собственному вкусу.
На фотографиях видна полностью пустая квартира. В комнате остались старые изорванные обои и деревянный паркет. Балкон застеклен, однако на его поверхностях видны участки с облущенной краской и повреждениями.
Балкон в квартире в Киеве за 4 тысячи
Кухня также имеет минимальную оснастку. На фото можно увидеть газовую плиту и мойку в грязном состоянии. Санузел находится в состоянии, требующем тщательной уборки или ремонта.
Кухня в квартире в Киеве за 4 тысячи гривен
Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи гривен
Несмотря на запущенное состояние квартиры, отдельным условием аренды есть проживание без домашних животных.
Судя по описанию, низкая арендная плата связана, прежде всего, с состоянием квартиры и отсутствием мебели. Арендатору придется самостоятельно обустраивать жилье и вкладываться в его приведение в комфортное состояние.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве продают одну из самых маленьких квартир столицы площадью всего 12 кв. м.