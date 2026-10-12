В Киеве прогремели взрывы до тревоги: появились новые детали атаки РФ баллистикой

Вечером 12 октября в Киеве раздалась серия взрывов еще до объявления воздушной тревоги. Впоследствии Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении столицы. По словам городского головы Виталия Кличко, ракета попала в объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе.

Взрывы в Киеве

Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы отправились на место попадания после удара РФ. Мэр также призвал киевлян оставаться в укрытиях. На момент появления первых сообщений подробности о последствиях атаки и возможных пострадавших не были известны.

Почему воздушную тревогу объявили с опозданием

По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы в столице прогремели до сигнала воздушной тревоги, а предупреждений о пусках перед атакой не поступало. Официальных объяснений причин задержки оповещения на тот момент не было.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" отметил, что это не первый случай, когда разведывательные службы партнеров не фиксируют запуск российских ракет.

"Друзья, это уже не в первый раз, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами наших партнеров. Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", — заявил "Флэш".

Напомним, что медиа сообщали об угрозах администрации президента США Дональда Трампа ограничить обмен разведданными и поставки оружия через программу PURL, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако пока нет подтверждений, что возможные изменения в обмене разведданными повлекли запаздывание тревоги в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве российский дрон ударил по 25-этажному дому на Осокорках.