Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходит на связь. Об этом сообщает полиция Киева.

В Киеве начальник райуправления полиции скрылся с арестованными средствами

"Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно приступили к поиску полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство с пометкой "без вести пропавший"). Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. В ходе проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.

Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществляться Государственным бюро расследований", – отмечают правоохранители.

