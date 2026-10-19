Укрытия с 2023 года еще не готовы: нардеп рассказал, как спасти киевские подстанции к зиме

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Недилько Ксения
Строительство защитных сооружений на стратегических энергетических подстанциях, снабжающих питанием Киев и Киевскую область, остается незавершенным еще с 2023 года. Из-за существенных задержек в графиках работ значительная часть высоковольтного оборудования до сих пор остается полностью открытой для потенциальных воздушных ударов врага. Ситуация на некоторых критически важных узлах показательна: например, на одной из ключевых подстанций из трех необходимых магистральных трансформаторов реальная пассивная защита получила лишь одна, тогда как другие два остаются уязвимыми.
ТЭС-6 в Киеве. Иллюстративное фото
Народный избранник требует от Кабинета Министров и исполнителей детального отчета о распределении выделенных бюджетных средств и сроках сдачи фортификаций под ключ. В то же время парламентарий отмечает, что время для исправления ошибок и минимизации зимних рисков для потребителей все еще есть, если действовать максимально оперативно.
Сейчас в профильном комитете Верховной Рады ожидают официальные разъяснения от руководства правительства и подрядных организаций относительно срыва технологических сроков устройства защиты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на пятом году войны в столице начался процесс установки защитных сооружений непосредственно у точек ожидания общественного транспорта.