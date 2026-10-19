Укрытия с 2023 года еще не готовы: нардеп рассказал, как спасти киевские подстанции к зиме

Строительство защитных сооружений на стратегических энергетических подстанциях, снабжающих питанием Киев и Киевскую область, остается незавершенным еще с 2023 года. Из-за существенных задержек в графиках работ значительная часть высоковольтного оборудования до сих пор остается полностью открытой для потенциальных воздушных ударов врага. Ситуация на некоторых критически важных узлах показательна: например, на одной из ключевых подстанций из трех необходимых магистральных трансформаторов реальная пассивная защита получила лишь одна, тогда как другие два остаются уязвимыми.

ТЭС-6 в Киеве. Иллюстративное фото

"Часть объектов по-прежнему остается незащищенной, — констатировал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, комментируя итоги своих инспекций на объектах НЭК "Укрэнерго". — Депутат Нагорняк направил обращение премьеру и подрядчикам, чтобы узнать причины задержки и состояние финансирования работ".

Народный избранник требует от Кабинета Министров и исполнителей детального отчета о распределении выделенных бюджетных средств и сроках сдачи фортификаций под ключ. В то же время парламентарий отмечает, что время для исправления ошибок и минимизации зимних рисков для потребителей все еще есть, если действовать максимально оперативно.

"До зимы еще можно достроить часть защитных сооружений, — убежден Нагорняк, предлагая параллельно внедрять комплексные инженерные решения по стабилизации энергосистемы столичного региона. — Подключить дополнительную когенерацию и установить генераторы".

Сейчас в профильном комитете Верховной Рады ожидают официальные разъяснения от руководства правительства и подрядных организаций относительно срыва технологических сроков устройства защиты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на пятом году войны в столице начался процесс установки защитных сооружений непосредственно у точек ожидания общественного транспорта.