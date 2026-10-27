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Удар по транспортной системе Киева: метро ограничило движение, один из ключевых мостов закрыли

После ночного ракетного обстрела 27 октября изменили работу красной и зеленой линий метрополитена

27 октября 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

В Киеве после ракетного обстрела в ночь на 27 октября зафиксировали повреждения инфраструктуры метрополитена и Южного моста. Из-за последствий атаки движение поездов на двух линиях метро ограничили, а переправу через Днепр временно закрыли для транспорта в обоих направлениях.

Удар по транспортной системе Киева: метро ограничило движение, один из ключевых мостов закрыли

Южный мост в Киеве. Фото: из открытых источников

О ситуации сообщили мэр столицы Виталий Кличко, городские военные и государственные администрации, а также Патрульная полиция. Власти уточнили, что схема движения поездов изменилась на красной и зеленой линиях.

На красной линии составы курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная". Все станции этого участка открыты для пассажиров, включая "Черниговскую" и "Лесную".

На зеленой линии поезда следуют между станциями "Сырец" и "Выдубичи". Движение на участке от "Осокорков" до "Красного хутора" временно приостановлено.

Чтобы компенсировать ограничения и справиться с увеличением пассажиропотока, город усиливает работу наземного общественного транспорта. На временном автобусном маршруте № 1-М планируют задействовать 15 единиц подвижного состава.

Перекрытие Южного моста также повлияло на работу автобусов № 22 и № 91. Теперь их движение организуют через Дарницкий мост.

На маршруте № 22 количество автобусов увеличивают на четыре — всего на линии будут работать 14 машин. Еще пять автобусов обеспечат движение на коротком участке от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".

На маршруте № 91 также добавят четыре автобуса. В результате пассажиров будут обслуживать семь единиц подвижного состава.

Жителям столицы необходимо учитывать изменения при планировании поездок, особенно при пересечении Днепра и пересадках между метро и наземным транспортом. Актуальная схема движения может меняться в зависимости от ситуации и решений городских служб.

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