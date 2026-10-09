Удар по школе в Киевской области: мужчина чудом уцелел за секунды до взрыва (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Российские войска совершили очередные целенаправленные атаки на образовательную инфраструктуру Киевской области, подвергнув смертельной опасности мирных жителей и детей. В частности, 8 октября под ударом оказалось одно из учебных заведений в Бучанском районе. В социальных сетях оперативно распространилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как местный житель находился рядом со школьной территорией именно в тот момент, когда вражеский беспилотник начал стремительное пикирование. Мужчина продемонстрировал мгновенную реакцию и буквально за несколько секунд до взрыва успел отбежать в сторону от эпицентра попадания боеприпаса.
Скриншот из видео
Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко обнародовал детали масштабов разрушений в Бучанской общине и отметил важность соблюдения правил безопасности во время тревог.
Глава администрации также выразил глубокую признательность педагогическим коллективам региона. По словам Ткаченко, он благодарит каждого учителя, который, несмотря на войну, продолжает быть рядом с детьми, работать и обучать, ведь это тоже важная часть нашей устойчивости.
Кроме Бучанского, под обстрелом в этот же день оказался и Фастовский район области. Там обломки обезвреженной воздушной цели рухнули непосредственно во двор детского сада. Трагедии среди воспитанников удалось избежать лишь потому, что малыши к тому времени уже разошлись по домам. Однако разрушения не прошли без человеческих травм: ранения разной степени тяжести получили двое сотрудников учреждения — завхоз и сторож, которым врачи оказывают всю необходимую помощь.
Руководитель столичного региона подчеркнул, что регулярные обстрелы гражданских объектов — системная и продуманная тактика российского военного командования, а не технические сбои оружия.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты сбросили на Краматорск авиабомбу, в результате чего произошло попадание в два рейсовых автобуса. Погибли 32 человека, десятки ранены.