Удар по школе в Киевской области: мужчина чудом уцелел за секунды до взрыва (ВИДЕО)

Российские войска совершили очередные целенаправленные атаки на образовательную инфраструктуру Киевской области, подвергнув смертельной опасности мирных жителей и детей. В частности, 8 октября под ударом оказалось одно из учебных заведений в Бучанском районе. В социальных сетях оперативно распространилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано, как местный житель находился рядом со школьной территорией именно в тот момент, когда вражеский беспилотник начал стремительное пикирование. Мужчина продемонстрировал мгновенную реакцию и буквально за несколько секунд до взрыва успел отбежать в сторону от эпицентра попадания боеприпаса.

Скриншот из видео

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко обнародовал детали масштабов разрушений в Бучанской общине и отметил важность соблюдения правил безопасности во время тревог.

"В результате атаки повреждены окна, спортивная и игровая площадки, — отметил руководитель КОВА, выделив главный положительный фактор инцидента: — Самое важное — в момент удара дети и учителя были в укрытии. К счастью, никто не пострадал".

Глава администрации также выразил глубокую признательность педагогическим коллективам региона. По словам Ткаченко, он благодарит каждого учителя, который, несмотря на войну, продолжает быть рядом с детьми, работать и обучать, ведь это тоже важная часть нашей устойчивости.

Кроме Бучанского, под обстрелом в этот же день оказался и Фастовский район области. Там обломки обезвреженной воздушной цели рухнули непосредственно во двор детского сада. Трагедии среди воспитанников удалось избежать лишь потому, что малыши к тому времени уже разошлись по домам. Однако разрушения не прошли без человеческих травм: ранения разной степени тяжести получили двое сотрудников учреждения — завхоз и сторож, которым врачи оказывают всю необходимую помощь.

Руководитель столичного региона подчеркнул, что регулярные обстрелы гражданских объектов — системная и продуманная тактика российского военного командования, а не технические сбои оружия.

" Россияне снова воюют со школами, детьми, мирными людьми, магазинами, складами с продуктами, — резюмировал Тимур Ткаченко, дав жесткую оценку действиям оккупантов. — Это не случайность и не "ошибка". Это сознательный способ ведения войны. Убийцы и террористы. И каждая такая атака только в очередной раз это доказывает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты сбросили на Краматорск авиабомбу, в результате чего произошло попадание в два рейсовых автобуса. Погибли 32 человека, десятки ранены.