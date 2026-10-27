Удар баллистикой по университету в Киеве: что могут скрывать о пострадавших и погибших

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Кречмаровская Наталия
Киев в понедельник, 26 октября, пережил очередной баллистический обстрел. Каждая вражеская атака ужасна, однако вчерашняя оставила немало вопросов. Портал "Комментарии" пытался узнать о последствиях обстрела.
Обстрел Киева. Фото портал "Комментарии"
Один из ударов был по территории Государственного торгово-экономического университета. После обстрела сеть интернет взорвалась сообщениями:
Предполагали, что дети либо бежали к укрытию, либо не успели спрятаться. От тревоги до удара прошло буквально 2-3 минуты.
В интернете также появилось голосовое сообщение студента, где он описывает ситуацию. По его словам, погибли 8 человек. К тому же в интернете есть информация, что в университете нет должным образом обустроенного бомбоубежища.
О жертвах сообщил и президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении, однако не уточнил, на каком именно месте погибли люди.
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил об одной жертве вражеского удара по столице.
Ректор Государственного торгово-экономического университета Анатолий Мазараки рассказал, что в результате обстрела пострадали двое студентов, второй курс, примерно 20 лет – они в больнице. По его словам удар по университету нанесен серьезный.
А в Telegram-канале университета на утро 27 октября сообщили о большем количестве пострадавших и не только студентов.
Так что о жертвах, о которых говорили и студенты, и писал президент, ни слова. Портал "Комментарии" пытался узнать в университете — есть ли жертвы в результате обстрела среди студентов и преподавателей. Однако по телефонам, размещенным на сайте вуза, информацию не предоставили — сообщили, что по поводу последствий обстрела можно обратиться в приемную первого проректора. Там на звонок просто бросили трубку, даже не выслушав вопроса. На дальнейшие звонки не отвечали.
Следовательно, не исключено, что работники ректората могут скрывать информацию о последствиях удара по университету.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный обстрел.