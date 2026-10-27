Удар баллистикой по университету в Киеве: что могут скрывать о пострадавших и погибших

Киев в понедельник, 26 октября, пережил очередной баллистический обстрел. Каждая вражеская атака ужасна, однако вчерашняя оставила немало вопросов. Портал "Комментарии" пытался узнать о последствиях обстрела.

Обстрел Киева. Фото портал "Комментарии"

Один из ударов был по территории Государственного торгово-экономического университета. После обстрела сеть интернет взорвалась сообщениями:

"Просто ад сейчас в Киеве: есть погибшие на территории Государственного торгово-экономического университета"

"Студентов в крови один за другим выносят с территории ДТЭУ. Выносят и накрытые тела студентов ДТЭУ, не только раненых в крови"

"Уже идентифицированы 4 тела студентов ДТЭУ в Киеве. Говорят, есть еще погибшие".

Предполагали, что дети либо бежали к укрытию, либо не успели спрятаться. От тревоги до удара прошло буквально 2-3 минуты.

В интернете также появилось голосовое сообщение студента, где он описывает ситуацию. По его словам, погибли 8 человек. К тому же в интернете есть информация, что в университете нет должным образом обустроенного бомбоубежища.

О жертвах сообщил и президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении, однако не уточнил, на каком именно месте погибли люди.

"Российская баллистика ударила в Киеве по территории одного из университетов и рядом с ним — фактически по кампусу, по парку "Киото", по территории рядом со станцией метро, жилыми домами. Сейчас еще пока не известно точно, сколько людей пострадали. Но, к сожалению, есть жертвы. Есть раненые. Продолжаются спасательные работы. Много повреждений, есть информация и о том, что люди могут находиться под завалами”, — написал он.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил об одной жертве вражеского удара по столице.

"В результате атаки врага на столицу один человек погиб. 10 пострадавших. Большинство из них — студенты из общежития одного из университетов. 9 раненых медики госпитализировали", — отметил он.

Ректор Государственного торгово-экономического университета Анатолий Мазараки рассказал, что в результате обстрела пострадали двое студентов, второй курс, примерно 20 лет – они в больнице. По его словам удар по университету нанесен серьезный.

"Когда тревога была, конечно, студентов переводили в безопасные места. И надо отдать должное, что система сработала, потому что и вчера, когда была тревога, уже часть студентов находилась в безопасных местах. Но ведь пострадали те, кто был на территории, на улице, пострадали на улице", — пояснил ректор.

А в Telegram-канале университета на утро 27 октября сообщили о большем количестве пострадавших и не только студентов.

"В результате вражеской атаки РФ по Киеву пострадал Государственный торгово-экономический университет, а именно учебные корпуса и территория студгородка. Ранены 5 студентов и сотрудников университета", — отметили в ДТЭУ.

Так что о жертвах, о которых говорили и студенты, и писал президент, ни слова. Портал "Комментарии" пытался узнать в университете — есть ли жертвы в результате обстрела среди студентов и преподавателей. Однако по телефонам, размещенным на сайте вуза, информацию не предоставили — сообщили, что по поводу последствий обстрела можно обратиться в приемную первого проректора. Там на звонок просто бросили трубку, даже не выслушав вопроса. На дальнейшие звонки не отвечали.

Следовательно, не исключено, что работники ректората могут скрывать информацию о последствиях удара по университету.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный обстрел.



