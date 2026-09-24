Страшный баллистический удар по Киеву: ночь с пожарами, разрушенными домами и погибшими

Киев пережил тяжелую ночь после российской атаки с применением баллистического вооружения. По данным ГСЧС, в результате удара погибли два человека, еще восемь получили травмы. Спасатели и экстренные службы продолжили работать на местах после завершения основной фазы атаки.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Одним из наиболее серьезных последствий стало повреждение объектов в Соломенском районе. Там частично разрушены складские здания, после чего возник пожар. Огонь распространился также на подвальные помещения. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Троих пострадавших пришлось госпитализировать.

В Подольском районе удар пришелся вблизи родильного дома. На парковке загорелись четыре автомобиля. Пожар оперативно потушили, однако на месте обнаружили погибшего. Еще по одному адресу в районе произошло возгорание одноэтажного нежилого здания.

Серьезные последствия зафиксированы и в Днепровском районе. Там повреждено трехэтажное административное здание, пожар ликвидирован. Один человек получил травмы.

Еще по одному адресу в этом же районе был разрушен частный дом. Спасателям удалось вывести из опасной зоны одного человека. Два соседних дома также получили повреждения.

Ночная атака сопровождалась серией взрывов в столице. Воздушная тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического оружия, после чего в городе неоднократно сообщалось о работе противовоздушной обороны.

К утру экстренные службы продолжали обследовать места попаданий и устранять последствия удара. Власти уточняли информацию о масштабах разрушений и количестве пострадавших.

Атака стала очередной российской ракетной атакой на Киев, последствия которой затронули жилую и гражданскую инфраструктуру столицы.

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