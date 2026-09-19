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Смерть инфраструктуры или живой щит: как власти Киева адаптируют столицу к бесконечным тревогам

Заместитель Кличко Петр Пантелеев откровенно рассказал о закрытой "красной" ветке метро, новых правилах для бизнеса и кто будет отвечать за безопасность пассажиров во время обстрелов

19 сентября 2026, 17:26
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Кравцев Сергей

Постоянные дроновые атаки и нескончаемые воздушные тревоги заставили столицу перейти в кардинально новый режим существования. Попытки адаптировать жизнедеятельность мегаполиса к военным угрозам становятся вызовом для властей Киева, которые ищет компромисс между безопасностью и экономическим коллапсом.

Смерть инфраструктуры или живой щит: как власти Киева адаптируют столицу к бесконечным тревогам

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

О новой концепции безопасности, работе городского транспорта и бизнеса рассказал журналистам BIHUS Info заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Одним из ключевых шагов стало введение "желтого" уровня угрозы. Это дало возможность коммерческим учреждениям, ТРЦ и супермаркетам продолжать работу при условии обустройства пространств безопасности или наличия четкой навигации к укрытиям. Для обустройства укрытий бизнеса дается 3 месяца. Если же объявляется "красный" уровень, посетители должны немедленно направляться в стационарные хранилища.

Существенные изменения претерпела и транспортная система. В период "желтой" тревоги "зеленая" ветвь метро продолжает движение, беря на себя основную нагрузку. Открытый участок "красной" ветви остается заблокированным. В КГГА объясняют: остановка поезда под открытым небом и высоким напряжением создаст угрозу критического уровня жизни пассажиров, откуда эвакуация практически невозможна [09:08]. Чтобы восполнить этот пробел, в столице курсируют дополнительные автобусные маршруты между берегами Днепра.

Что касается коммунального транспорта, его движение во время тревоги является коллегиальным решением Совета обороны города. Это освобождает водителей от личной уголовной ответственности при чрезвычайных происшествиях, а также забегает скопление толпы на остановках.

Несмотря на трудности, столица готовится к закупке около 50 мобильных укрытий, первая партия из которых появится на ключевых транспортных хабах в течение двух месяцев.

Также "Комментарии" писали – в столице продолжается масштабная подготовка образовательной инфраструктуры к вызовам военного положения, в частности, через активное обеспечение школ и садов защитными сооружениями. В ответ на информационный запрос интернет-портала "Комментарии" директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян обнародовала актуальные данные о готовности имеющихся хранилищ и планов строительства новых объектов гражданской защиты.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qYhXc1kGhk8
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