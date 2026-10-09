«Сегодня речь идет о выживании»: Виталий Кличко посоветовал киевлянам уехать из города

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Недилько Ксения
Из-за существенного увеличения интенсивности российских воздушных ударов столица Украины оказалась в критических условиях. Городской голова Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям, имеющим такую техническую возможность, переждать тяжелый период за пределами мегаполиса. Об этом глава громады заявил в обширном интервью международному агентству AFP.
Виталий Кличко. Фото: из открытых источников
Мэр подробно описал ежедневные вызовы, с которыми сталкиваются киевляне из-за непрерывных обстрелов и разрушения инфраструктуры.
Именно поэтому глава столицы посоветовал горожанам, имеющим родственников или близких друзей в частных домах или других регионах за пределами Киева, рассмотреть вариант временного переезда туда. В то же время он четко подчеркнул, что ни о какой принудительной или общей эвакуации всего населения речь пока не идет. По словам мэра, оставить мегаполис полностью пустым и просто отдать его в жертву врагу — это именно тот сценарий, к которому так горячо стремится Владимир Путин.
Параллельно этим городские службы в усиленном режиме готовятся к вызовам зимнего периода. В Киеве активно развертывают дублирующие системы теплоснабжения, создают стратегические резервы топлива, продуктов питания и питьевой воды. Несмотря на это, Кличко откровенно предупредил: если система противовоздушной обороны не сможет полностью нивелировать вражеские налеты, даже самая тщательная подготовка коммунальщиков не гарантирует избегания негативного сценария.
Наибольшие опасения у руководства города вызывают потенциальные повреждения водопроводных сетей, ведь продолжительная остановка водоснабжения способна спровоцировать серьезный гуманитарный кризис. Последствия дефицита генерации ощутимы уже сейчас — из-за внезапных обесточений в энергосистеме "Киевпасстранс" вынужден был оперативно корректировать работу коммунального парка.
В настоящее время движение некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов временно заблокировано или ограничено в Оболонском, Подольском и Святошинском районах города.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве плачевная ситуация с укрытиями.