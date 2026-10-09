«Сегодня речь идет о выживании»: Виталий Кличко посоветовал киевлянам уехать из города

Из-за существенного увеличения интенсивности российских воздушных ударов столица Украины оказалась в критических условиях. Городской голова Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям, имеющим такую техническую возможность, переждать тяжелый период за пределами мегаполиса. Об этом глава громады заявил в обширном интервью международному агентству AFP.

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

Мэр подробно описал ежедневные вызовы, с которыми сталкиваются киевляне из-за непрерывных обстрелов и разрушения инфраструктуры.

"Ежедневно поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или погибших людях, ведь обстрелы нашего города усиливаются, — констатировал Виталий Кличко, призывая людей позаботиться о собственной безопасности. — Сегодня речь идет о выживании".

Именно поэтому глава столицы посоветовал горожанам, имеющим родственников или близких друзей в частных домах или других регионах за пределами Киева, рассмотреть вариант временного переезда туда. В то же время он четко подчеркнул, что ни о какой принудительной или общей эвакуации всего населения речь пока не идет. По словам мэра, оставить мегаполис полностью пустым и просто отдать его в жертву врагу — это именно тот сценарий, к которому так горячо стремится Владимир Путин.

Параллельно этим городские службы в усиленном режиме готовятся к вызовам зимнего периода. В Киеве активно развертывают дублирующие системы теплоснабжения, создают стратегические резервы топлива, продуктов питания и питьевой воды. Несмотря на это, Кличко откровенно предупредил: если система противовоздушной обороны не сможет полностью нивелировать вражеские налеты, даже самая тщательная подготовка коммунальщиков не гарантирует избегания негативного сценария.

Наибольшие опасения у руководства города вызывают потенциальные повреждения водопроводных сетей, ведь продолжительная остановка водоснабжения способна спровоцировать серьезный гуманитарный кризис. Последствия дефицита генерации ощутимы уже сейчас — из-за внезапных обесточений в энергосистеме "Киевпасстранс" вынужден был оперативно корректировать работу коммунального парка.

В настоящее время движение некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов временно заблокировано или ограничено в Оболонском, Подольском и Святошинском районах города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве плачевная ситуация с укрытиями.