Россия взялась за мосты Киева: с какой новой угрозой столкнулась столица

Россия резко усугубила удары по транспортной инфраструктуре Киева. За последние дни под российские атаки попали несколько мостов через Днепр, что привело к масштабным ограничениям движения в столице.

Мост через Киев. Фото: из открытых источников

3 октября русский удар повредил Северный мост. По словам мэра Киева Виталия Кличко, повреждено дорожное покрытие и троллейбусные кабели, из-за чего движение по переправе приостановили. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Это случилось после серии атак на другие киевские мосты. Накануне из-за ударов частично или полностью ограничивали движение сразу на трех из шести автомобильных мостов через Днепр.

Для Киева это особенно чувствительное направление. Значительная часть населения живет на левом берегу Днепра, в то время как многие рабочие места, государственные учреждения и предприятия расположены на правом. Поэтому длительные ограничения на мостах могут оказать существенное влияние на ежедневное передвижение жителей и городскую логистику.

Украинские и западные медиа рассматривают удары по мостам как часть более широкой кампании РФ против критической инфраструктуры. Параллельно русские войска атакуют энергетические объекты, склады, дата-центры, промышленные предприятия и другие элементы городской инфраструктуры.

В то же время полное уничтожение больших мостов является сложной задачей: массивные бетонные конструкции нуждаются в значительном количестве попаданий. Однако даже повреждения отдельных элементов могут вынудить власти надолго ограничить движение из соображений безопасности.

Таким образом, российские удары создают для столицы не только непосредственную военную, но и серьезную транспортную и гражданскую проблему.

Также издание "Комментарии" сообщало – утро 3 октября в Киеве началось с воздушной тревоги и взрывов. Около 06:38 власти объявили предупреждение из-за угрозы ударных беспилотников, а примерно через 20 минут стало известно о попадании в Северный мост. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.



