Роковые последствия будут мгновенно: Кличко разнесли за идею с укрытиями Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Роковые последствия будут мгновенно: Кличко разнесли за идею с укрытиями Киева

Мобильные укрытия будут устанавливаться в местах без стационарных хранилищ. Однако эти временные конструкции не могут обезопасить от прямого ракетного удара.

7 октября 2025, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мобильные защитные сооружения в Киеве предназначены для временного укрытия населения в местах, где нет стационарных хранилищ. Однако, как отмечает эксперт по безопасности Игорь Молодан, в комментарии для "Киев24", их возможности ограничены.

Роковые последствия будут мгновенно: Кличко разнесли за идею с укрытиями Киева

Фото: из открытых источников

"Эти укрытия рассчитаны на пребывание до четырех часов. Они обеспечивают базовую защиту от обломков и взрывной волны, которая также может иметь значительную разрушительную силу", — рассказал специалист.

По словам Молодана, мобильные укрытия способны выдержать последствия удара БпЛА, если взрыв происходит на расстоянии нескольких метров. В случае падения ракеты — не менее 20–40 метров от сооружения. Прямое попадание – роковое для конструкции.

Также эксперт подчеркнул, что речь идет о так называемых первичных укрытиях — у них часто нет ни скамеек, ни санитарных условий. Вместимость – от 6 до 20 человек. Согласно нормам, предусмотрено по 0,6 кв. м площади на одного человека.

"Эти сооружения не предназначены для длительного пребывания. Через четыре часа люди должны переместиться в более безопасные условия, но что делать дальше — еще не урегулированный вопрос", — добавил Молодан.

Такие укрытия планируют размещать исключительно в зонах, где нет стационарных хранилищ. В настоящее время их стандарт утвержден на государственном уровне, а процесс закупки больше не сопровождается уголовными делами.

