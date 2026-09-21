В украинской столице разразился громкий общественный скандал вокруг приоритетов использования бюджетных средств городской администрацией во время постоянной угрозы обстрелов. Острую критику подверглась политика благоустройства в микрорайонах, регулярно попадающих под удары российских дальнобойных ракет.

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Известный блогер и автор популярного информационного канала Игорь Лаченков выразил публичное возмущение новыми инфраструктурными решениями в Шевченковском районе города.

"В Киеве, у эпицентра баллистических прилетов на Лукьяновке установили стеклянные остановки и переложили брусчатку, — констатировал блогер, демонстрируя вопиющее несоответствие между реальными потребностями гражданской защиты и действиями коммунальщиков. Обращаясь непосредственно к главе столицы по поводу отсутствия прогресса в безопасности, Лаченков эмоционально добавил: — Укрытий в районе тоже больше не стало. Просто сюр, спасибо Кличко! Когда будешь писать "находитесь в укрытиях", ты о стеклянных остановках? Есть ноль новых укрытий и десятки новых стеклянных остановок".

Возмущение общественности обусловлено прежде всего тем, что стеклянные панели на остановках общественного транспорта в случае взрывной волны превращаются в сотни острых обломков, несущих прямую смертельную угрозу для людей, которые не успели скрыться. В прифронтовых городах Украины, например, в Харькове или Днепре, власти давно перешли на установку капитальных бетонных остановок-убежищ, тогда как в Киеве продолжают отдавать предпочтение декоративному благоустройству.

На фоне постоянных призывов военного командования и КГГА соблюдать правила безопасности во время сирен, отсутствие новых подземных или наземных защитных боксов на оживленных транспортных узлах вызывает все большее количество вопросов у жителей города к распределению финансирования в оборонный период.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что КГГА отчиталась о плачевном положении с укрытиями в Киеве.