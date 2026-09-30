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После обстрелов Киев затянуло дымом: спасатели обратились с важным призывом к киевлянам

В ГСЧС связали ухудшение видимости с остатками дыма и сажи в атмосфере. Жителям нескольких районов столицы советуют пока не открывать окна

30 сентября 2026, 09:33
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Кравцев Сергей

После ночных обстрелов в Киеве утром наблюдается густой туман. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям объяснили, что необычное явление связано с остатками дыма и сажи, поднявшимися в атмосферу после предыдущих атак.

После обстрелов Киев затянуло дымом: спасатели обратились с важным призывом к киевлянам

Дым в Киеве. Фото: ГСЧС

По информации спасателей, сейчас в столице практически отсутствует ветер. Из-за этого воздух плохо перемешивается, а загрязняющие частицы остаются в нижних слоях атмосферы. Дополнительным фактором стал антициклон, который временно способствует накоплению этих примесей у поверхности земли.

"В Киеве наблюдается густой туман… Это последствия предыдущих обстрелов. Остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что ситуация должна постепенно измениться после усиления ветра и появления солнца. Воздушные массы начнут перемешиваться, благодаря чему туман и накопившиеся частицы будут рассеиваться.

До этого момента жителям столицы рекомендуют соблюдать осторожность. В частности, спасатели советуют закрыть окна и форточки и временно отказаться от проветривания помещений.

Особенно актуальна рекомендация для жителей Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки, где последствия загрязнения воздуха могут ощущаться сильнее.

В ГСЧС фактически связывают нынешнее состояние воздуха не с обычным утренним туманом, а с сочетанием последствий ночных обстрелов и погодных условий. При отсутствии ветра дымовые и другие частицы могут дольше задерживаться у земли.

Ожидается, что с изменением погодных условий видимость улучшится. После того как ветер усилится и солнечный прогрев станет активнее, туман должен постепенно рассеяться.

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