Обстрел Киева: баллистика повредила Южный мост, Кличко показал первые фото

В ночь на 27 октября столица Украины подверглась очередному массированному обстрелу со стороны российских войск. Под прицелом вражеской баллистики оказалась критическая транспортная инфраструктура города, в том числе было зафиксировано по меньшей мере три попадания в Южный мост.

Последствия обстрела Киева. Фото: Виталий Кличко

"На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений", — сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в результате взрывов серьезных разрушений подверглись конструкции перехода и дорожное покрытие, из-за чего проезд эстакадой полностью заблокирован для автотранспорта.

Удар также оказал большое влияние на логистику подземки. Из-за повреждений объектов метрополитена на мостовом переходе железнодорожники вынуждены были временно остановить движение поездов на зеленой линии между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

"Город добавил количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта", — заверил мэр столицы, отметив, что эти меры должны компенсировать разорванное сообщение между левым и правым берегами.

В то же время на красной ветке подземки движение удалось полностью восстановить от "Академгородка" до "Лесной". Коммунальщики работали всю ночь, чтобы ликвидировать последствия вечерних прилетов, повредивших участок между "Дарницей" и "Черниговской" и вестибюлем "Лесной".

Параллельно ликвидацией последствий масштабных разрушений в других районах города занимались подразделения ГСЧС. Спасатели сообщили, что ночью в Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях, которые удалось оперативно потушить; там травмированы два человека.

В Деснянском районе еще с вечера 26 октября зафиксировано повреждение корпуса университета, общежитий, жилых домов, трех автомобилей и частичное разрушение нежилого сооружения. В общей сложности, по обновленным данным ГСЧС, в результате вражеских аток на столицу погиб один человек, а количество раненых возросло до 15 человек.