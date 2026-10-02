Новый удар по Южному мосту и многоэтажке: что известно об атаке на Киев

Российские войска в очередной раз атаковали столицу Украины в ночь на 2 октября. Одним из объектов, по которому зафиксировано попадание, стал Южный мост. О новой атаке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Удар по Южному мосту. Фото: из открытых источников

"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", — написали в киевской мэрии, комментируя последствия ночной атаки.

Южный мост уже подвергался ударам днем и вечером 1 октября. В результате предыдущих попаданий, по данным городской власти, были повреждены элементы конструкции сооружения, включая опору, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена. Движение метро и наземного транспорта через мост временно ограничивали.

Новая атака произошла спустя несколько часов после этих ударов.

Кроме того, последствия зафиксированы в других районах Киева. В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. В результате были повреждены окна нежилого здания и несколько автомобилей. По предварительным данным, там обошлось без пожара и пострадавших.

Позже КГВА сообщила еще об одном поврежденном объекте. В Дарницком районе в результате российской атаки пострадал 25-этажный жилой дом. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Таким образом, ночная атака затронула как транспортную инфраструктуру столицы, так и жилую застройку. Экстренные службы работают на местах попаданий, специалисты продолжают устанавливать полный масштаб повреждений.

Ситуация остается на контроле городских властей. Данные о последствиях атаки могут обновляться по мере поступления информации.

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