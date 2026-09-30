Ночная атака на Киевщину обернулась трагедией: из-под завалов достали ребенка, еще один погиб

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Кравцев Сергей
В ночь на 30 сентября Киевская область подверглась очередной ракетно-дроновой атаке. В результате удара погиб ребенок, еще трое человек получили травмы. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС
По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Вышгороде. Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома троих человек. Среди них был ребенок с острой стрессовой реакцией. Мужчина получил осколочные ранения головы, женщина – травму ноги. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Позже спасатели обнаружили под завалами тело еще одного ребенка. На момент сообщения продолжались работы по его разблокировке.
В Вышгородском районе в результате атаки были разрушены и повреждены частные дома. Возникли пожары в жилом доме и гаражах, также повреждено остекление одного из домов.
Последствия удара зафиксировали и в Бучанском районе. Там повреждены три частных дома, 11 автомобилей и два складских помещения. На одном из объектов возник пожар.
Кроме того, повреждения после ночной атаки обнаружены на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.
На местах происшествий работают спасатели, медики и другие профильные службы. Специалисты продолжают разбирать завалы, ликвидировать последствия попаданий и фиксировать масштабы разрушений.
Информация о последствиях атаки может уточняться по мере завершения спасательных работ и обследования поврежденных объектов.
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