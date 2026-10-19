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«Никакого оповещения»: Россия снова ударила баллистикой по Киеву без предупреждения от партнеров

Ракетный удар по столице 19 октября: погибла молодая девушка, шесть раненых, закрыты станции метро

19 октября 2026, 09:46
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Недилько Ксения

Утром 19 октября российские войска нанесли очередной коварный удар баллистическими ракетами по столице Украины. Как стало известно, украинская сторона снова оказалась в информационном вакууме со стороны западных союзников, не получив критически важных разведывательных данных перед началом обстрела.

«Никакого оповещения»: Россия снова ударила баллистикой по Киеву без предупреждения от партнеров

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Снова не было ни одного предварительного уведомления о только что произошедшей баллистической атаке на Киев", — цитирует журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу свои информированные источники в украинских кругах безопасности.

Несмотря на отсутствие заблаговременного сигнала, который обычно помогает подготовить системы ПВО и дает гражданским жителям драгоценные минуты на эвакуацию, украинские защитники неба вступили в бой с ракетами. Однако баллистический налет все же привел к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

"С начала суток в столице пострадали в общей сложности шесть человек в трех районах, погибла 21-летняя девушка", — официально уточнил текущие данные о гражданских жертвах городской голова Киева Виталий Кличко.

Глава города также добавил, что из-за падения обломков и разрушения инфраструктуры столичный метрополитен испытал ограничения: две станции подземки пока временно закрыты для пассажиров. На местах прилетов продолжают ликвидировать последствия экстренной службы.

Кроме того, известно, что в результате массированного обстрела столицы повреждены наземная станция метрополитена, а также колеи и кабельная сеть. Утром движение поездов начато между станциями "Академгородок" – "Дарница" согласно графику.
 Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" будут временно закрыты на вход и выход. На месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена.



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