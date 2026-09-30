На Западе узнали план Путина по Киеву: чего он хочется добиться до наступления зимы

Россия может усиливать кампанию ударов по Киеву одновременно с попытками дестабилизировать жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

Удары по Киеву. Фото: из открытых источников

По данным издания, речь идет не только о традиционных ударах по энергетической инфраструктуре. Среди потенциальных целей чиновники называют центры обработки данных и объекты, связанные с повседневной жизнью города. По их оценке, пик кампании может прийтись на ноябрь.

При этом удары по цифровой инфраструктуре уже фиксируются. В результате российских атак в сентябре перебои с интернетом затронули около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области. Российское Минобороны заявляло, что целью были объекты, связанные с военной инфраструктурой.

Одновременно, как отмечает The Economist, сохраняется угроза ударов по энергетической, водоснабжающей и канализационной системам. Особое беспокойство украинских чиновников вызывают баллистические ракеты, перехватывать которые значительно сложнее.

Еще одним фактором стали новые реактивные беспилотники. Они способны двигаться значительно быстрее традиционных ударных БПЛА, что сокращает время на их обнаружение и уничтожение. В последние дни подобные аппараты неоднократно применялись во время масштабных атак.

Российские удары уже приводили к гибели мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры в Киеве и его окрестностях. В частности, 28 сентября атаки затронули здание Национальной академии наук Украины и другие объекты столицы.

Украинские представители также предупреждают о возможном сочетании ракетно-дроновых атак с гибридными операциями – от информационного давления до попыток усилить внутреннюю нестабильность.

При этом The Economist отмечает и другую сторону ситуации: предыдущий опыт показывает, что одними бомбардировками добиться капитуляции Украины не удалось. Киев готовится к сложному периоду, одновременно продолжая укреплять ПВО и развивать собственные средства перехвата.

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