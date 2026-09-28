logo

BTC/USD

83561

ETH/USD

2689.75

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Люди выпрыгивают из окон: в центре Киева «прилет» в здание Национальной академии наук (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Люди выпрыгивают из окон: в центре Киева «прилет» в здание Национальной академии наук (ОБНОВЛЕНО)

Атака возле дипломатического квартала: вражеский дрон поразил админздание в Киеве, люди спасаются через окна

28 сентября 2026, 14:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупационные войска совершили очередной целенаправленный налет на исторический и научный центр украинской столицы, применив для обхода систем противовоздушной обороны высокоскоростные модификации беспилотников. Взрыв, раздавшийся в Шевченковском районе, вызвал серьезные разрушения и поставил под угрозу жизнь десятков людей.

Люди выпрыгивают из окон: в центре Киева «прилет» в здание Национальной академии наук (ОБНОВЛЕНО)

Последствия обстрела Киева. Фото: соцсети

Мэр Киева Виталий Кличко оперативно проинформировал громаду об экстренной ситуации в городе и развертывании спасательной миссии.

"В Шевченковском районе, в центре столицы, падение БпЛА на нежилое здание, — срочно обратился к киевлянам городской голова в своих официальных соцсетях сразу после первых докладов дежурных служб. Оценивая уровень опасности в зоне поражения, глава столицы добавил: — Зафиксирован пожар. Все экстренные службы направляются на место".

Ситуация на месте попадания усугублялась высокой скоростью распространения огня деревянными перекрытиями старинного сооружения Национальной академии наук. На обнародованных видеозаписях зафиксированы драматические моменты, когда люди оказались отрезанными от основных выходов плотным токсичным дымом и были вынуждены эвакуироваться через оконные проемы верхних этажей.

Люди выпрыгивают из окон: в центре Киева «прилет» в здание Национальной академии наук (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Глава районной администрации Александр Сазанович сообщил, что на месте удара уже работают экстренные службы. Число погибших и травмированных уточняют. Людей просят не приближаться к месту происшествия и не мешать работе служб.

ОБНОВЛЕНО: Виталий Кличко в 14:36: "По информации на данный момент, в историческом центре Киева, в нежилом здании, куда попал вражеский БпЛА, одна женщина погибла. Три человека пострадали. Их медики госпитализировали".


Информация обновляется.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости