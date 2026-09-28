Люди выпрыгивают из окон: в центре Киева «прилет» в здание Национальной академии наук (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска совершили очередной целенаправленный налет на исторический и научный центр украинской столицы, применив для обхода систем противовоздушной обороны высокоскоростные модификации беспилотников. Взрыв, раздавшийся в Шевченковском районе, вызвал серьезные разрушения и поставил под угрозу жизнь десятков людей.

Последствия обстрела Киева. Фото: соцсети

Мэр Киева Виталий Кличко оперативно проинформировал громаду об экстренной ситуации в городе и развертывании спасательной миссии.

"В Шевченковском районе, в центре столицы, падение БпЛА на нежилое здание, — срочно обратился к киевлянам городской голова в своих официальных соцсетях сразу после первых докладов дежурных служб. Оценивая уровень опасности в зоне поражения, глава столицы добавил: — Зафиксирован пожар. Все экстренные службы направляются на место".

Ситуация на месте попадания усугублялась высокой скоростью распространения огня деревянными перекрытиями старинного сооружения Национальной академии наук. На обнародованных видеозаписях зафиксированы драматические моменты, когда люди оказались отрезанными от основных выходов плотным токсичным дымом и были вынуждены эвакуироваться через оконные проемы верхних этажей.



Глава районной администрации Александр Сазанович сообщил, что на месте удара уже работают экстренные службы. Число погибших и травмированных уточняют. Людей просят не приближаться к месту происшествия и не мешать работе служб.

ОБНОВЛЕНО: Виталий Кличко в 14:36: "По информации на данный момент, в историческом центре Киева, в нежилом здании, куда попал вражеский БпЛА, одна женщина погибла. Три человека пострадали. Их медики госпитализировали".





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