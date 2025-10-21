Люди стали заложниками провала власти: эксперт подверг критике подготовку к зиме

Несмотря на постоянные удары РФ по энергетической инфраструктуре, многие украинские города — включая Киев и Чернигов — оказались неготовыми к длительным обесточениям. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости.LIVE".

Фото: из открытых источников

По его словам, после атак дронов-камикадзе на ключевые трансформаторные подстанции в отдельных регионах полностью исчезало электричество. Причина — уязвимая энергосистема, оставшаяся еще с советских времен.

"Попадание шахедами этих трансформаторов полностью обесточивает подачу в ту или иную часть области", — пояснил Попенко.

Однако, по его словам, еще более тревожной стала ситуация с водоснабжением в случае обесточивания. Он подчеркнул, что в столице и Чернигове водоканалы не обеспечены резервным питанием, несмотря на наличие переданных Украине генераторов.

"Почему водоканалы не готовы к отключениям? Почему, когда в Киеве исчез свет, некоторые районы сидели по полсутки без воды? Это вопрос к местным властям", — заявил он.

Попенко утверждает, что дефицита оборудования нет, и теоретически генераторов хватает, чтобы обеспечить стабильную работу канализационных и насосных станций даже при отсутствии электроснабжения.

"Я, честно, не понимаю, почему в городах, где проблемы с энергетикой, водоканалы до сих пор не получили генераторы в первую очередь", — отметил эксперт.

Особенно резко он обратился к властям Чернигова, которые, по его словам, имели два года на подготовку к повторным атакам, но не смогли обеспечить резервное питание для критической инфраструктуры.

В то же время, Попенко привел примеры меньших городов с ограниченным бюджетом, которые уже успели установить генераторы для стабильной подачи воды в случае блекаутов.

"Почему этого не сделали в столице или в Чернигове — остается открытым вопросом", — подытожил он.

К слову, 20 октября Черниговская область потерпела очередной ракетный удар. В результате атаки северная часть региона, включая областной центр, осталась без электричества и водоснабжения.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил с острой оговоркой по поводу масштабов и последствий российской агрессии.