В Киеве продолжается громкий скандал с вырубкой деревьев на Теремках – там, как отмечают в КГГА, должна проходить теплотрасса для организации теплоснабжения около 200 домов. Сообщается, что до 10 деревьев необходимо спилить вместо начального проекта на несколько сотен. Однако скандал продолжается.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов сообщил, что депутат Киевсовета Алина Михайлова инициирует роспуск "Муниципальной охраны" Киева на время военного положения. Отмечает, что поводом послужили события на Теремках. Михайлова, по словам военного, называет структуру из 1600 работников "карманной армией" Кличко, которая за средства киевлян дублирует функции полиции.

"Мне кажется — это решение непродуманное и ошибочное. То есть, сама идея логична. Содержать за бюджетные средства в Киеве 1600 коренастых молодых ребят (треть бригады, а по возрасту и телосложению — все хорошие штурмовики. И столько хватит на две бригады, делопроизводителей и дроводов найдем отдельно). Тратить на них около 900 млн в год и обеспечивать бронирование на фоне пополнения 45+, которое к нам приходит? Конечно, это сюрреализм. Но распускать? Зачем?”, – отметил военный.

Сазонов объяснил, что уже есть коллектив по форме, распределенный по группам с командирами, боевое слаживание пройдено, друг друга понимают.

"Это же готовая ударная бригада. Даже в пиксель переодевать не надо, пусть в "койоте" остаются. Раздать автоматы, выдать военные билеты и перевести на денежное довольствие из Киева на Минобороны. Все — у нас очень крутой резерв, через неделю Покровск вернем — это для начала", — подытожил воин ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Кличко парализовало Киев.