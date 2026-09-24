Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Киеве продолжается громкий скандал с вырубкой деревьев на Теремках – там, как отмечают в КГГА, должна проходить теплотрасса для организации теплоснабжения около 200 домов. Сообщается, что до 10 деревьев необходимо спилить вместо начального проекта на несколько сотен. Однако скандал продолжается.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов сообщил, что депутат Киевсовета Алина Михайлова инициирует роспуск "Муниципальной охраны" Киева на время военного положения. Отмечает, что поводом послужили события на Теремках. Михайлова, по словам военного, называет структуру из 1600 работников "карманной армией" Кличко, которая за средства киевлян дублирует функции полиции.
Сазонов объяснил, что уже есть коллектив по форме, распределенный по группам с командирами, боевое слаживание пройдено, друг друга понимают.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Кличко парализовало Киев.