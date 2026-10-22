Киев пережил новую массированную атаку: столица в руинах, много пострадавших

В результате российской атаки на Киев в ночь на 22 октября пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых госпитализировали в городские больницы, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Об этом сообщили городские власти.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов зафиксировали сразу в нескольких районах столицы. В Печерском районе повреждено здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей экстренной службы. Среди медиков пострадавших нет. В Святошинском районе после удара загорелось здание ресторана.

Одним из наиболее серьезных последствий атаки стало повреждение Южного моста, включая часть расположенной на нем инфраструктуры метрополитена. Из-за этого движение автомобилей с правого на левый берег Днепра ограничили.

Работу зеленой линии метро также пришлось изменить. Поезда курсируют на двух отдельных участках: между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а также между "Осокорками" и "Красным хутором". Пассажирам следует учитывать возможное увеличение интервалов движения. Обследование поврежденных объектов и ремонтные работы продолжат после отбоя воздушной тревоги.

Атака происходила несколькими волнами. Вечером 21 октября в Киеве прогремели взрывы после удара баллистическими ракетами, а затем российские войска вновь выпускали ракеты по городу.

Удары стали очередным испытанием для системы противовоздушной обороны столицы. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что США поставляют Украине только 12 ракет Patriot в месяц. По его словам, нехватка боеприпасов осложняет защиту от баллистических атак.

Предыдущий массированный удар по Киеву произошел в ночь на 19 октября. Тогда погиб один человек, а обломки повредили станцию метро.

Новая атака привела не только к ранениям мирных жителей и повреждению зданий, но и к перебоям в транспортном сообщении столицы. Восстановление движения будет зависеть от результатов обследования моста и метрополитена.

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