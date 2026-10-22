«Это паникерство и помощь Путину»: Кличко раскритиковали из-за призывов эвакуироваться из Киева

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов выступил с резкой критикой в адрес городского головы Киева Виталия Кличко из-за его заявлений относительно возможной эвакуации жителей в случае ухудшения ситуации.
Виталий Кличко. Фото из открытых источников
По мнению главы района, подобные рекомендации со стороны руководства города недопустимы и играют на руку врагу.
Выступая в эфире программы "Киевское время", он отметил, что столичная администрация имела абсолютно все необходимые рычаги и средства, чтобы заблаговременно подготовить мегаполис к любым форс-мажорам, однако не сумела реализовать этот потенциал.
Бахматов убежден, что предлагать людям покидать свои дома вместо реального решения коммунальных проблем – это расписка в собственной беспомощности.
Руководитель района также обратил внимание на серьезные разногласия между заверениями мэрии и реальной ситуацией на местах. Он обвинил команду мэра в распространении противоречивых отчетов о якобы полной готовности к чрезвычайным ситуациям. В подтверждение своих слов чиновник привел конкретный пример бездействия городских служб, напомнив общественности о длительном отсутствии водоснабжения, с которым долго пришлось бороться жителям Деснянского района.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что киевский городской голова Виталий Кличко выступил с трибуны Верховной Рады Украины, куда его пригласили презентовать состояние подготовки столицы к зимнему периоду, и обвинил центральную власть в финансовой блокировке городского хозяйства и политическом давлении на самоуправление.