Этим районам Киева прогнозируют худший сценарий: где в столице наибольшие проблемы со светом

В Киеве уже постоянно используют графики отключения света. Враг не прекращает попыток оставить столицу Украины без электроснабжения. Искусственный интеллект назвал районы Киева, где могут быть более длительные отключения.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT отметил, что на 26 октября серьезные перебои с электроснабжением фиксировали в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах. В частности, 25 октября там сообщали об аварийных обесточениях.

В то же время чат-бот подчеркнул, что ситуация может существенно отличаться даже между соседними домами. По его словам, продолжительность отключений зависит от повреждений сетей, погрузки и возможностей энергетиков возобновить электроснабжение. Иногда света нет более семи часов подряд.

ChatGPT считает, что ориентироваться нужно не только на район, но и на конкретный адрес и актуальные сообщения энергетиков.

Чат-бот Grok также выделил Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы. По его информации, в последние дни там чаще жаловались на перебои, а графики отключений могли быть более жесткими.

В некоторых группах без света до 8-10 часов в сутки. Если снова прилетит по энергетике – отключения могут стать длиннее и менее предсказуемыми, говорится в ответе.

Grok подчеркнул, что единого "худшего" района нет: ситуация зависит от очередей отключений и повреждений подстанций.

Чат-бот DeepSeek назвал другой перечень районов, где риск длительных отключений может оказаться высоким. Среди них – Оболонский, Подольский и Святошинский районы. Отдельно чат-бот выделил Печерский район из-за проблем с теплоснабжением и особенностями застройки.

Также в зоне риска DeepSeek назвал Голосеевский, Днепровский, Дарницкий и Соломенский районы. Особое внимание он обратил на левый берег столицы – Днепровский и Деснянский районы, где, по его утверждению, ситуация была самой сложной, а без света оставалось около 44 тысяч домов.

По мнению DeepSeek, универсальной безопасной зоны нет. Наибольшее значение имеет состояние конкретной подстанции или ТЭЦ после возможных ударов.

В заключении все три чата назвали Голосеевский и Соломенский районы среди потенциально проблемных. ChatGPT и Grok также выделили Шевченковский район, тогда как DeepSeek обратил внимание на Оболонь, Подол, Святошино, Печерск и левый берег.

Главное общее заключение: название района не гарантирует ни коротких, ни длительных отключений. Ситуация зависит от состояния энергетической инфраструктуры и конкретного адреса. Приведенные оценки чат-ботов не являются подтвержденным прогнозом энергетиков, а отдельные цифры и утверждения нуждаются в независимой проверке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких городах и областях наибольший риск длительных отключений света.