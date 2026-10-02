Цены на такси пробили потолок: движение между берегами Киева заблокировано из-за транспортного коллапса

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Недилько Ксения
Столица Украины страдает от мощного транспортного коллапса после массированных повреждений мостовых переправ. В утренние часы пик левобережных районов Киева оказался в фактической автомобильной изоляции, что спровоцировало рекордный рост стоимости поездок в популярных сервисах пассажирских перевозок. В то же время городские власти пытаются стабилизировать ситуацию, экстренно перенаправляя маршруты общественного транспорта и задействуя альтернативные пути сообщения между берегами.
Иллюстративное фото
Утренняя спешка превратилась для тысяч киевлян в настоящее испытание, когда большинство привычных автомобильных маршрутов через Днепр оказались закрытыми или существенно ограниченными. Ситуацией мгновенно воспользовались агрегаторы такси, которые из-за сверхвысокого спроса и многочасовых пробок подняли цены до астрономических показателей.
По словам очевидцев, пытавшихся добраться на работу или обучение, стоимость обычного проезда превратилась в роскошь:
Чтобы хоть чуть-чуть разгрузить заблокированные направления и помочь людям, не имеющим возможности воспользоваться частными автомобилями или дорогим такси, к урегулированию ситуации подключились коммунальные службы. Киевская городская государственная администрация оперативно скорректировала движение пассажирских автобусов, частично открыв проезд одной из переправ.
Однако полностью вернуться к обычному режиму городу пока не удается, ведь обратный путь требует значительного объезда.
Несмотря на все усилия городских служб, в Киеве с самого утра продолжает наблюдаться масштабный транспортный коллапс из-за километровых пробок, парализовавших ключевые развязки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ цинично объяснило цель ударов по Южному мосту в Киеве.