Столица Украины страдает от мощного транспортного коллапса после массированных повреждений мостовых переправ. В утренние часы пик левобережных районов Киева оказался в фактической автомобильной изоляции, что спровоцировало рекордный рост стоимости поездок в популярных сервисах пассажирских перевозок. В то же время городские власти пытаются стабилизировать ситуацию, экстренно перенаправляя маршруты общественного транспорта и задействуя альтернативные пути сообщения между берегами.

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"Космические" тарифы в условиях полной блокады

Утренняя спешка превратилась для тысяч киевлян в настоящее испытание, когда большинство привычных автомобильных маршрутов через Днепр оказались закрытыми или существенно ограниченными. Ситуацией мгновенно воспользовались агрегаторы такси, которые из-за сверхвысокого спроса и многочасовых пробок подняли цены до астрономических показателей.

"В Киеве цены на услуги такси стали просто космическими", — сообщают журналисты столичных СМИ, описывая возмущение горожан в социальных сетях.

По словам очевидцев, пытавшихся добраться на работу или обучение, стоимость обычного проезда превратилась в роскошь:

"Чтобы сейчас доехать с левого на правый берег, людям приходится выкладывать из своего кармана от 1600 гривен и даже больше".

Смена автобусных маршрутов и Дарницкий мост на спасение

Чтобы хоть чуть-чуть разгрузить заблокированные направления и помочь людям, не имеющим возможности воспользоваться частными автомобилями или дорогим такси, к урегулированию ситуации подключились коммунальные службы. Киевская городская государственная администрация оперативно скорректировала движение пассажирских автобусов, частично открыв проезд одной из переправ.

"Между тем движение по мосту Патона в направлении правого берега наконец-то смогли восстановить автобусы по маршрутам №№ 51, 55, 115, а также 118-Д", — сообщили в пресс-службе КГГА, отчитываясь о первых шагах по восстановлению логистики.

Однако полностью вернуться к обычному режиму городу пока не удается, ведь обратный путь требует значительного объезда.

"Что касается пассажиропотока в обратном направлении, то движение на левый берег пока организовано исключительно через Дарницкий мост", — резюмировали в столичной администрации.

Несмотря на все усилия городских служб, в Киеве с самого утра продолжает наблюдаться масштабный транспортный коллапс из-за километровых пробок, парализовавших ключевые развязки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ цинично объяснило цель ударов по Южному мосту в Киеве.