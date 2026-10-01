Целеустремленный террор мостов: оккупанты ударили «Шахедом» по Южному мосту в Киеве

Столица Украины оказалась под системным воздушным давлением врага, фокусирующего свои усилия на разрушении транспортных артерий. В сети уже появились первые верифицированные кадры с моментом непосредственного взрыва и прилета дрона-камикадзе по конструкциям Южного моста.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Свидетели происшествия отмечают, что цинизм ситуации заключался в тайминге атаки, ведь враг выпустил баражирующий боеприпас в разгар пассажиропотока.

"Удар пришелся по мосту в тот момент, когда пассажиры ехали по нему на метро", — подчеркивают авторы мониторинговых пабликов, описывая масштабы опасности для гражданских киевлян.

Находившиеся вблизи эпицентра взрыва очевидцы и водители начали выкладывать в сеть вещественные доказательства очередного преступления РФ. На кадрах отчетливо видны разлетевшиеся после детонации элементы конструкции вражеского беспилотника.

"Осколок двигателя "Шахеда" лежит на дороге Южного моста в Киеве после атаки", — констатируют очевидцы, демонстрируя последствия прилета на автомобильной части переправы.

" Два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста. В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановили. Специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют состояние сооружения после попаданий", – уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

Военные аналитики увязывают эту серию нападений с испытанием Россией новой тактики уничтожения железобетонных и металлических объектов. Специалисты напоминают, что накануне захватчики впервые протестовали в украинском небе реактивный БПЛА, оснащенный кумулятивно-режущей специальной нагрузкой. Данный боезаряд был разработан врагом под конкретные задачи — "специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций". Соответственно, нынешние трехкратные удары по Южному мосту могут являться попыткой оккупантов окончательно парализовать логистику между берегами Днепра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие последствия возможных ударов РФ по мостам через Днепр.