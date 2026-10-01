Целеустремленный террор мостов: оккупанты ударили «Шахедом» по Южному мосту в Киеве

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Недилько Ксения
Столица Украины оказалась под системным воздушным давлением врага, фокусирующего свои усилия на разрушении транспортных артерий. В сети уже появились первые верифицированные кадры с моментом непосредственного взрыва и прилета дрона-камикадзе по конструкциям Южного моста.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Свидетели происшествия отмечают, что цинизм ситуации заключался в тайминге атаки, ведь враг выпустил баражирующий боеприпас в разгар пассажиропотока.
Находившиеся вблизи эпицентра взрыва очевидцы и водители начали выкладывать в сеть вещественные доказательства очередного преступления РФ. На кадрах отчетливо видны разлетевшиеся после детонации элементы конструкции вражеского беспилотника.
Военные аналитики увязывают эту серию нападений с испытанием Россией новой тактики уничтожения железобетонных и металлических объектов. Специалисты напоминают, что накануне захватчики впервые протестовали в украинском небе реактивный БПЛА, оснащенный кумулятивно-режущей специальной нагрузкой. Данный боезаряд был разработан врагом под конкретные задачи — "специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций". Соответственно, нынешние трехкратные удары по Южному мосту могут являться попыткой оккупантов окончательно парализовать логистику между берегами Днепра.
Напомним, портал "Комментарии" писал , какие последствия возможных ударов РФ по мостам через Днепр.