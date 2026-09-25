Атака БпЛА на Киев: вражеский дрон попал в офисное здание, погибшие лежат прямо на земле

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Недилько Ксения
Сегодня днем российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на столицу Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вражеский дрон попал в офисное здание, расположенное в Соломенском районе города. О первых последствиях попадания сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что удар привел к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры и ранениям людей.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Мэр заверил, что все спасательные отряды немедленно отправились к эпицентру происшествия. Однако впоследствии ситуация на месте трагедии оказалась гораздо сложнее, а количество жертв вражеского налета выросло.
Глава города добавил, что на 15:03 все экстренные и медицинские службы продолжают активно работать на площадке для ликвидации возгорания и оказания помощи пострадавшим, а вся информация о масштабах разрушений и количестве жертв оперативно уточняется.
Обновлено: Виталий Кличко в 15:35: "Уже четверо погибших в результате попадания БпЛА в офисное здание в Соломенском районе. Среди семи пострадавших один ребенок. Пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован".
Виталий Кличко в 15:38: "В общей сложности 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Погибли 5 человек".
Виталий Кличко в 15:51: "В результате атаки врага повреждено еще одно медучреждение столицы. В Соломенском районе.
Три человека, находившиеся неподалеку от медучреждения, были госпитализированы. В том числе – одного ребенка".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские террористические войска утром 25 сентября совершили очередную атаку на Киев. Один из ударных беспилотников попал в многоэтажное здание в Печерском районе столицы. В результате удара погибший и пострадавшие.