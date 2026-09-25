Атака БпЛА на Киев: вражеский дрон попал в офисное здание, погибшие лежат прямо на земле

Сегодня днем российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на столицу Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вражеский дрон попал в офисное здание, расположенное в Соломенском районе города. О первых последствиях попадания сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что удар привел к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры и ранениям людей.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В результате атаки баражирующего боеприпаса зафиксировано повреждение фасадных конструкций офисного центра, — сообщил Виталий Кличко в 14:43, когда появились первые данные об инциденте. – Кроме того, в здании взрывной волной массово выбило окна. По первичным сведениям, среди гражданских есть пострадавшие".

Мэр заверил, что все спасательные отряды немедленно отправились к эпицентру происшествия. Однако впоследствии ситуация на месте трагедии оказалась гораздо сложнее, а количество жертв вражеского налета выросло.





"На прилегающей к бизнес-центру автомобильной парковке, оказавшейся в зоне взрыва, вспыхнули транспортные средства, — детализировал мэр столицы через 20 минут после первого сообщения. — Спасатели обнаружили тела троих погибших граждан. Также на эту минуту известно о семи раненых людях".

Глава города добавил, что на 15:03 все экстренные и медицинские службы продолжают активно работать на площадке для ликвидации возгорания и оказания помощи пострадавшим, а вся информация о масштабах разрушений и количестве жертв оперативно уточняется.

Обновлено: Виталий Кличко в 15:35: "Уже четверо погибших в результате попадания БпЛА в офисное здание в Соломенском районе. Среди семи пострадавших один ребенок. Пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован".

Виталий Кличко в 15:38: "В общей сложности 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Погибли 5 человек".

Виталий Кличко в 15:51: "В результате атаки врага повреждено еще одно медучреждение столицы. В Соломенском районе.

Три человека, находившиеся неподалеку от медучреждения, были госпитализированы. В том числе – одного ребенка".





Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские террористические войска утром 25 сентября совершили очередную атаку на Киев. Один из ударных беспилотников попал в многоэтажное здание в Печерском районе столицы. В результате удара погибший и пострадавшие.



