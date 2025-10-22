Взрывы в Харькове: оккупанты попали в детский сад с детьми (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Прямо сейчас в Харькове идет массированная атака вражескими беспилотниками типа "Шахед" по районам города. Раздаются мощные взрывы.

Взрывы в Харькове: город под массированной атакой (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в небе над городом еще есть боевые дроны врага.

"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Предварительно – "шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется.

Повторный удар по Холодногорскому району.

Третий взрыв!

Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников. Будьте осторожны!" – пишет мэр.

Обновлено: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 11:07: "По предварительным данным, в результате вражеского удара по Холодногорскому району есть пострадавшие. Информация уточняется.

Экстренные службы выехали на места ударов".

Игорь Терехов в 11:09: "Информация, требующая уточнения – в Холодногорском районе есть пострадавшие, среди которых могут быть маленькие дети".

Игорь Терехов в 11:12: "Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара – пожар".

Игорь Терехов в 11:18: "По состоянию на данный момент все дети эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается".

Олег Синегубов в 11:19: "Известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки. По меньшей мере, двое из них — в тяжелом состоянии. Медики работают на месте".

Олег Синегубов в 11:23: "В результате вражеской атаки горит детсад в Холодногорском районе. Проводится эвакуация детей. На месте все экстренные службы. Ликвидация продолжается".

Олег Синегубов в 11:39: "В результате вражеской атаки Харькова погиб 40-летний мужчина. К настоящему времени известно всего о 5 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь".

Информация обновляется.