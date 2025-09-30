Взрывы в Харькове: что известно о "прилетах"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову.
Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар "молнией" по Киевскому району.
В воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе применения врагом БПЛА.
По состоянию на 15.00 сообщали о движении группы БпЛА в Харьковской области курсом в Днепропетровскую область.
По состоянию на 15:10 сообщали о новой группе БПЛА в Харьковской области, которая двигалась по юго-западному курсу.
Новость дополняется…