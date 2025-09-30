Взрывы в Харькове: что известно о "прилетах"

Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову.

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар "молнией" по Киевскому району.

"Подробности уточняем", — отметил мэр Харькова.

В воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе применения врагом БПЛА.

По состоянию на 15.00 сообщали о движении группы БпЛА в Харьковской области курсом в Днепропетровскую область.

По состоянию на 15:10 сообщали о новой группе БПЛА в Харьковской области, которая двигалась по юго-западному курсу.

