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Вражеский удар по рынку в Харьковской области: есть погибшие и много раненых гражданских (ОБНОВЛЕНО)

Трагедия в Харьковской области: россияне обстреляли людный рынок, на месте работают экстренные службы

22 октября 2026, 14:05
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска совершили очередной террористический акт против мирного населения Харьковской области, нанеся целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Во вражеский огонь попал местный рынок в городе Лозовая. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Вражеский удар по рынку в Харьковской области: есть погибшие и много раненых гражданских (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

Нападение было совершено в то время, когда на торговой площадке находились многие люди, что привело к значительному количеству жертв.

"На данный момент, по предварительным данным, известно о двух погибших людях, — отмечает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, описывая первые последствия вражеской атаки. – Еще 11 пострадавших".

На территории рынка, где прогремели взрывы, продолжается масштабная поисково-спасательная операция. К ликвидации последствий обстрела были привлечены все профильные ведомства региона.

"На месте работают медики, подразделения ГСЧС, правоохранители " , — подчеркивает руководитель области, рассказывая о работе на локации.

Позже он сообщил, что количество раненых увеличилось.

"До 17 человек возросло количество пострадавших от российского удара в Лозовой. Всем помогают бригады медиков. На месте идет ликвидация последствий", – подчеркнул глава области.

Полиция и криминалисты фиксируют последствия очередного военного преступления армии РФ, информация о масштабах разрушений и окончательном количестве пострадавших продолжает обновляться.

Обновлено: Олег Синегубов в 13:46: "По уточненной информации, в Лозовой погибли 50-летняя и 60-летняя женщины. Самые искренние соболезнования родным и близким.

Еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные работы на месте вражеского обстрела продолжаются".

Вражеский удар по рынку в Харьковской области: есть погибшие и много раненых гражданских (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Вражеский удар по рынку в Харьковской области: есть погибшие и много раненых гражданских (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Вражеский удар по рынку в Харьковской области: есть погибшие и много раненых гражданских (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Вражеский удар по рынку в Харьковской области: есть погибшие и много раненых гражданских (ОБНОВЛЕНО) - фото 2




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