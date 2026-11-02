Враг сбросил управляемые бомбы: пылает многоэтажка, известно о первых жертвах (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Российская армия нанесла очередной жестокий удар по Харьковщине, применив управляемые авиационные бомбы. Под вражеским огнем оказался город Изюм, где зафиксировано разрушение гражданских объектов.
Последствия удара по Изюму. Фото: ОВА
"Враг атаковал Изюм управляемыми авиабомбами, — оперативно сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. — Предварительно есть попадание в четырехэтажный жилой дом, горят автомобили". Кроме этого, по словам чиновника, вспыхнул пожар и в местном почтовом отделении.
Вскоре после первых сообщений из города пришли трагические новости о жертвах среди мирного населения.
"Один человек погиб в результате вражеских обстрелов в Изюме", — проинформировал руководитель ОВА, добавив, что травмы и ранения получили еще несколько гражданских.
Сейчас на месте попаданий развернута масштабная спасательная операция.
"Пострадали по меньшей мере три человека, — подчеркнул Олег Синегубов, комментируя текущую ситуацию в городе. — Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все экстренные службы".
Специалисты продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия возгораний, информация о масштабах разрушений продолжает обновляться.
Обновлено: Олег Синегубов в 10:56: "На фото — последствия вражеских обстрелов в Изюме сегодня утром. Около 9:00 оккупанты ударили по городу несколькими управляемыми авиабомбами. Под атакой снова оказалась гражданская инфраструктура.
Сейчас известно об одном погибшем человеке. Искренние соболезнования родным и близким. Пострадали предварительно 8 человек, среди которых 11-летний мальчик. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время зафиксировали попадание в 5-этажный многоквартирный жилой дом, где в результате удара разрушен с 1 по 3 этажа. Еще одно попадание – в 4-этажный жилой дом.
Также в городе повреждено по меньшей мере 14 частных домов, 2 магазина, 6 автомобилей. Осмотр территории продолжается.
Продолжается ликвидация последствий атаки. На месте в усиленном режиме работают все экстренные службы".