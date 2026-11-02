Враг сбросил управляемые бомбы: пылает многоэтажка, известно о первых жертвах (ОБНОВЛЕНО)

Российская армия нанесла очередной жестокий удар по Харьковщине, применив управляемые авиационные бомбы. Под вражеским огнем оказался город Изюм, где зафиксировано разрушение гражданских объектов.

Последствия удара по Изюму. Фото: ОВА

"Враг атаковал Изюм управляемыми авиабомбами, — оперативно сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. — Предварительно есть попадание в четырехэтажный жилой дом, горят автомобили". Кроме этого, по словам чиновника, вспыхнул пожар и в местном почтовом отделении.

Вскоре после первых сообщений из города пришли трагические новости о жертвах среди мирного населения.

"Один человек погиб в результате вражеских обстрелов в Изюме", — проинформировал руководитель ОВА, добавив, что травмы и ранения получили еще несколько гражданских.

Сейчас на месте попаданий развернута масштабная спасательная операция.

"Пострадали по меньшей мере три человека, — подчеркнул Олег Синегубов, комментируя текущую ситуацию в городе. — Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все экстренные службы".

Специалисты продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия возгораний, информация о масштабах разрушений продолжает обновляться.

Обновлено: Олег Синегубов в 10:56: "На фото — последствия вражеских обстрелов в Изюме сегодня утром. Около 9:00 оккупанты ударили по городу несколькими управляемыми авиабомбами. Под атакой снова оказалась гражданская инфраструктура.

Сейчас известно об одном погибшем человеке. Искренние соболезнования родным и близким. Пострадали предварительно 8 человек, среди которых 11-летний мальчик. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время зафиксировали попадание в 5-этажный многоквартирный жилой дом, где в результате удара разрушен с 1 по 3 этажа. Еще одно попадание – в 4-этажный жилой дом.

Также в городе повреждено по меньшей мере 14 частных домов, 2 магазина, 6 автомобилей. Осмотр территории продолжается.

Продолжается ликвидация последствий атаки. На месте в усиленном режиме работают все экстренные службы".



