Ракетный удар по мосту: Минобороны РФ показали, как уничтожили очередную переправу в Украине

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало отчет об очередной атаке на логистическую инфраструктуру Харьковской области. Российское военное командование подтвердило нанесение точечного ракетного удара на Купянском направлении, где целью окупантов стало разрушение транспортного сообщения.

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По информации ведомства захватчиков, под прицелом оказалось важное инженерное сооружение в прифронтовой зоне.

"Русские войска нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе села Петровка", — отчитываются в пресс-службе врага.

Оккупанты цинично сравнили уничтожение украинской инфраструктуры с городским благоустройством, намекая на свои намерения полностью изолировать правый и левый берега реки в районе боевых действий.

"Разведение мостов продолжается, – с иронией отмечают в сообщении Минобороны РФ, добавляя информацию о географии своих действий: – Теперь за Купянском".

Подобные действия захватчиков направлены на усложнение логистики Сил обороны Украины и гражданского населения на Купянском отрезке фронта, где враг уже долгое время пытается проводить наступательные операции и систематически уничтожает любые переправы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска пока не пытаются заводить пехотные группы непосредственно в границу Черниговской области, однако на Сумском и Харьковском направлениях такие действия продолжаются. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко выделил Шосткинский и Конотопский районы Сумской области, а также Юнаковскую громаду. Здесь украинские силы продолжают наблюдать активность противника и попытки давления на оборонные позиции. Еще сложнее, по словам представителя ГПСУ, ситуация складывается в Харьковской области. В частности, в Волчанской громаде российские подразделения практически каждый день предпринимают попытки расширить подконтрольную территорию.