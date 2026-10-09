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Ракетный удар по мосту: Минобороны РФ показали, как уничтожили очередную переправу в Украине

«Разведение мостов продолжается»: в Минобороны РФ похвастались ракетным ударом по переправе через Оскол

9 октября 2026, 12:18
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Недилько Ксения

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало отчет об очередной атаке на логистическую инфраструктуру Харьковской области. Российское военное командование подтвердило нанесение точечного ракетного удара на Купянском направлении, где целью окупантов стало разрушение транспортного сообщения.

Ракетный удар по мосту: Минобороны РФ показали, как уничтожили очередную переправу в Украине

Скриншот из видео

По информации ведомства захватчиков, под прицелом оказалось важное инженерное сооружение в прифронтовой зоне.

"Русские войска нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе села Петровка", — отчитываются в пресс-службе врага.

Оккупанты цинично сравнили уничтожение украинской инфраструктуры с городским благоустройством, намекая на свои намерения полностью изолировать правый и левый берега реки в районе боевых действий.

Ракетный удар по мосту: Минобороны РФ показали, как уничтожили очередную переправу в Украине - фото 2
Ракетный удар по мосту: Минобороны РФ показали, как уничтожили очередную переправу в Украине - фото 2

"Разведение мостов продолжается, – с иронией отмечают в сообщении Минобороны РФ, добавляя информацию о географии своих действий: – Теперь за Купянском".

Подобные действия захватчиков направлены на усложнение логистики Сил обороны Украины и гражданского населения на Купянском отрезке фронта, где враг уже долгое время пытается проводить наступательные операции и систематически уничтожает любые переправы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска пока не пытаются заводить пехотные группы непосредственно в границу Черниговской области, однако на Сумском и Харьковском направлениях такие действия продолжаются. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко выделил Шосткинский и Конотопский районы Сумской области, а также Юнаковскую громаду. Здесь украинские силы продолжают наблюдать активность противника и попытки давления на оборонные позиции. Еще сложнее, по словам представителя ГПСУ, ситуация складывается в Харьковской области. В частности, в Волчанской громаде российские подразделения практически каждый день предпринимают попытки расширить подконтрольную территорию.



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