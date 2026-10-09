«Потеряно почти все»: харьковский бренд одежды рассказал о гибели коллег из-за атаки КАБов

Российский воздушный террор продолжает уничтожать гражданский бизнес и уносить жизни мирных украинцев. Стали известны трагические детали недавнего вражеского обстрела Харькова, во время которого один из ударов пришелся непосредственно на производственные мощности известного украинского бренда одежды MANGELO. В результате прямого попадания в швейный цех погибли люди, а значительное количество сотрудников получили тяжелые ранения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Компания только на днях смогла выйти на связь, поскольку во время атаки было полностью уничтожено коммуникационное оборудование. В своем официальном заявлении представители бренда сообщили, что под огнем оказались люди, обеспечивающие работу предприятия.

"Удар пришелся непосредственно на цех, — рассказывают в MANGELO, описывая первые минуты после катастрофы. – Среди пострадавших – работники производства и руководство".

В настоящее время большая часть команды находится под наблюдением медиков в больницах города. Кроме непоправимых человеческих потерь, предприятие понесло колоссальный материальный ущерб: взрывом и последующим пожаром ликвидирована техническая база и готовая продукция. По словам администрации Mangelo, на производстве потеряно почти все. Точный масштаб разрушений, сумму ущерба и остаточное состояние помещений специалисты компании еще продолжают оценивать.

В связи с чрезвычайной ситуацией бренд вынужден временно пересмотреть график взаимодействия с покупателями, поскольку логистические процессы полностью заблокированы.

"Из-за удара часть заказов не успели отправить, а возврат средств задерживается", — откровенно констатирует руководство торговой марки.

В то же время в компании заверили, что выполнят все обязательства, которые физически будут возможны, а за остальные неотгруженные товары обязательно вернут деньги. Клиентов и партнеров призывают проявить понимание и дать команде немного времени, чтобы позаботиться о раненых на больничных койках и прийти в себя после потери коллег.

Напомним, что этот коварный обстрел Харькова произошел 5 октября , когда российская армия выпустила по городу три управляемых авиабомба (КАБ). Тогда разрушения получили жилой дом и швейное предприятие в одном из районов. Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, всего и атака унесла жизни шестерых жителей города, а более 30 человек получили ранения разной степени тяжести.