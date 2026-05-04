Кровавый удар по Мерефе: количество жертв возросло, среди погибших — четверо гражданских

Российские войска нанесли очередной жестокий удар по Харьковской области. В этот раз под огнем оказался город Мерефа и непосредственно областной центр.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, первые сообщения о ракетном ударе по Мерефе поступили около десяти утра. Первоначально сообщалось о разрушении на территории СТО, однако впоследствии масштабы повреждений выросли. По состоянию на 11:02 стало известно о трагических последствиях:

"Количество погибших во время российской атаки по Мерефе возросло до четырех человек", — отметил глава ОВА.

Жертвами стали двое мужчин (50 и 63 года) и две женщины (41 и 52 года). Еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести.

В городе зафиксированы значительные разрушения: пострадали частные и многоквартирные дома, четыре магазина, станция техобслуживания, а также сгорели машина и жилое здание. Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать медики и экстренные службы.

Параллельно с ракетной атакой враг атаковал Харьков. Городской голова Игорь Терехов сообщил:

"Зафиксировано попадание ударного вражеского дрона по Холодногорскому району".

Специалисты устанавливают объемы повреждений и наличие пострадавших в городе.

По данным мониторинговых каналов, попавшая в Мерефу баллистическая ракета была выпущена из района Таганрога (РФ). Жителей Харькова и области призывают оставаться бдительными, поскольку угроза новых пусков баллистики и активность враждебных БПЛА сохраняются.

Информация обновляется.



