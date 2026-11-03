Комбинированный удар по Харькову: оккупанты атаковали медучреждение баллистикой и КАБами, есть раненые

В ночь на 3 ноября российские войска совершили жестокий комбинированный налет на Харьков, применив разные типы вооружения. Серия мощных взрывов прогремела в городе около 03:20 после того, как захватчики запустили скоростные ракеты и управляемые бомбы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Харьков под комбинированным ударом баллистики и КАБов – будьте осторожны!" — срочно обратился к горожанам в 03:23 городской голова Игорь Терехов. Угроза заставила жителей немедленно искать безопасные укрытия.

Впоследствии стало известно, что одной из главных целей неприятеля стал гражданский объект гуманитарной сферы. В 03:46 мэр уточнил направление вражеского прилета:

"Одно из попаданий произошло по медицинскому заведению в Немышлянском районе".

На место происшествия сразу отправились экстренные и медицинские службы для разбора завалов и спасения людей.

В результате атаки здание больницы получило серьезные разрушения, а среди персонала или пациентов появились первые жертвы.

"В результате удара по медучреждению — четверо пострадавших, — проинформировал в 04:05 Игорь Терехов, добавив, что масштабы разрушений гражданского объекта значительны: — Само здание сильно пострадало".

В настоящее время спасательные работы продолжаются, а точная информация о состоянии раненых и общих последствиях ночных обстрелов устанавливается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 3 ноября российская армия совершила массированную атаку с применением баллистического вооружения на Днепропетровскую область. Начиная с трех часов утра, жители областного центра и окрестных районов содрогались от серии чрезвычайно мощных взрывов.

Удар пришелся на объекты жизнеобеспечения региона, которые подтвердили в областной администрации. "Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе", — оперативно проинформировал в 4:09 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.