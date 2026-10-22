Индивидуальное отопление для выживания зимой: Харьков просит правительство упростить правила отключения от теплосетей

Харьковский городской совет инициирует масштабные изменения на общегосударственном уровне по правилам обеспечения жилья теплом во время войны. Депутаты подготовили официальное обращение в Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины с требованием реформировать порядок отключения потребителей от систем централизованного отопления и горячего водоснабжения в многоэтажках.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Соответствующий документ городские избранники поддержали во время состоявшегося 21 октября внеочередного сессионного заседания.

Главная цель инициативы – предоставить жителям прифронтовых городов легальную возможность самостоятельно заботиться об обогреве собственных домов. Прежде всего, это касается регионов, где ведутся боевые действия или существует такая угроза. Если централизованное теплоснабжение долгое время технически невозможно восстановить из-за разрушения, люди должны иметь законное право перейти на автономные системы, если для этого есть соответствующие технические условия.

Глава Харькова отметил, что действующие бюрократические ограничения уже давно стали критической преградой для граждан.

"Годами этот вопрос не решается на государственном уровне, — констатирует городской голова Игорь Терехов, разъясняя позицию мэрии. — Наша четкая позиция состоит в том, что люди, желающие и финансовую способность смонтировать в своих квартирах индивидуальное отопление, должны иметь полное право это сделать. Так что на законодательном уровне нужно принять решение о разрешении гражданам на такие действия".

В настоящее время действующее законодательство позволяет отсоединить отдельную квартиру от общей теплосети только при условии, что, по меньшей мере, половина жилых помещений в конкретном доме уже официально отказалась от центральных услуг. Однако харьковские депутаты акцентируют, что в реалиях военного положения подобные лимиты устаревшие и опасные для жизни людей.

В тексте обращения отмечается, что разрушение инфраструктуры заставляют искать гибкие инженерные подходы для прохождения отопительного сезона.

"Состояние инфраструктуры, в частности, на прифронтовых или пострадавших территориях, где сети разрушены или централизованное теплоснабжение восстановлено частично или его вообще невозможно вернуть в строй, требует срочных решений, — говорится в обращении депутатского корпуса Харькова. — Если существует реальная угроза длительного прекращения теплоснабжения в результате других форс-мажорных обстоятельств, люди должны иметь возможность воспользоваться альтернативными решениями для выживания зимой, включая право устройства системы индивидуального теплоснабжения".

В горсовете надеются на скорую реакцию профильного министерства, поскольку упрощение процедуры позволит тысячам семей обезопасить себя от замерзания в случае новых ударов по критической инфраструктуре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинцам следует заранее готовиться к возможным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением зимой 2026-2027 годов. Последствия холодного сезона будут зависеть от состояния энергосистемы, температуры воздуха и отключений.