Власти Харькова продолжают полностью дотировать систему городских пассажирских перевозок, обеспечивая бесплатное передвижение граждан в метрополитене, троллейбусах, трамваях и автобусах. Содержание такой уникальной социальной программы становится все более трудной задачей для муниципального бюджета из-за ежедневных инфляционных вызовов на топливном рынке, однако мэрия отвергает любые компромиссы за счет благосостояния людей.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Глава Харькова Игорь Терехов в своем последнем интервью откровенно рассказал о финансовых и застройках этого решения и росте расходов.

"От бесплатного проезда в общественном транспорте пока не отказываемся. Когда мы начинали бюджетный год, горюче-смазочные материалы были по одной цене, а сейчас каждый день все растет, — констатировал городской голова, оценивая нагрузку на казну общины. Объясняя уникальность транспортной модели города, где полностью ликвидировали маршрутный произвол, чиновник добавил: — Если взять, например, прошлый год, харьковчане и гости города могли бесплатно пользоваться метро или троллейбусом . е трамваем, автобусом — в Харькове весь транспорт коммунальный. У нас практически нет личной перевозки. Это была моя категоричная позиция".

Главным аргументом в пользу сохранения бесплатных поездок является колоссальное количество граждан, которые из-за российской агрессии потеряли имущество, работу или жилье и сейчас едва сводят концы с концами.

"Мы должны заботиться о вынужденных переселенцах, людях, которые получают по 7-8 тысяч гривен, — отметил Игорь Терехов, заметив, что в Харькове сегодня официально зарегистрировано более 220 тысяч ВПЛ. Руководитель города резюмировал философию муниципальной политики четким ультиматумом: — Нет таких денег, которые сегодня будут стоить нам нашего отношения к людям и нашей человечности. То есть, это проезд в Харькове бесплатный. Точка".

Транспортная система Харькова, несмотря на ежедневные риски и разрушение инфраструктуры, демонстрирует исключительную устойчивость, а бесплатный проезд остается одним из важнейших факторов социальной поддержки населения в прифронтовом мегаполисе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что муниципальные службы Харькова в интенсивном режиме реализуют масштабную реформу по автономизации жилищно-коммунального хозяйства, чтобы оградить город от возможного инфраструктурного бланкаута. Стратегический курс на децентрализацию генерации тепла и электричества доказал свою эффективность во время предыдущих волн российского ракетного террора, поэтому инженеры масштабируют этот опыт.



