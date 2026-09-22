«Бесплатный проезд в Харькове. Точка»: Игорь Терехов о том, почему город не будет отменять льготы для пассажиров

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Недилько Ксения
Власти Харькова продолжают полностью дотировать систему городских пассажирских перевозок, обеспечивая бесплатное передвижение граждан в метрополитене, троллейбусах, трамваях и автобусах. Содержание такой уникальной социальной программы становится все более трудной задачей для муниципального бюджета из-за ежедневных инфляционных вызовов на топливном рынке, однако мэрия отвергает любые компромиссы за счет благосостояния людей.
Игорь Терехов. Фото из открытых источников
Глава Харькова Игорь Терехов в своем последнем интервью откровенно рассказал о финансовых и застройках этого решения и росте расходов.
Главным аргументом в пользу сохранения бесплатных поездок является колоссальное количество граждан, которые из-за российской агрессии потеряли имущество, работу или жилье и сейчас едва сводят концы с концами.
Транспортная система Харькова, несмотря на ежедневные риски и разрушение инфраструктуры, демонстрирует исключительную устойчивость, а бесплатный проезд остается одним из важнейших факторов социальной поддержки населения в прифронтовом мегаполисе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что муниципальные службы Харькова в интенсивном режиме реализуют масштабную реформу по автономизации жилищно-коммунального хозяйства, чтобы оградить город от возможного инфраструктурного бланкаута. Стратегический курс на децентрализацию генерации тепла и электричества доказал свою эффективность во время предыдущих волн российского ракетного террора, поэтому инженеры масштабируют этот опыт.