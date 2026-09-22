В Днепре объявлен день траура по погибшим: Филатов назвал, сколько людей убито за месяц

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Недилько Ксения
Днепровские городские власти официально вводят общегородской траур в связи с катастрофическими последствиями непрерывных ракетно-дроновых обстрелов гражданской инфраструктуры, которые привели к массовой гибели гражданских лиц в течение сентября. Обнародованный официальный документ городского совета закрепляет юридический статус скорбных мер на всей территории областного центра.
Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото
Руководитель Днепра Борис Филатов обратился в городское общество со словами глубокого соболезнования и привел страшную статистику вражеского террора.
Согласно тексту официального распоряжения мэра, целью этого шага является молитвенное и общественное уважение памяти жертв трагедий, произошедших из-за комбинированных налетов беспилотных летательных аппаратов и ракет Российской Федерации.
Муниципалитет призвал коммерческий сектор, частные компании и государственные учреждения принять участие в траурных мероприятиях, ограничить развлекательные мероприятия и скорректировать информационную политику.
Контроль за выполнением всех траурных процедур, включая приспущение государственных флагов и освещение информации в средствах массовой информации Департаментом по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики, официально возложен на секретаря Днепровского городского совета.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты ударили по предприятию "Интерпайп" в Днепре, где погибли 4 работника.