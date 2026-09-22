В Днепре объявлен день траура по погибшим: Филатов назвал, сколько людей убито за месяц

Днепровские городские власти официально вводят общегородской траур в связи с катастрофическими последствиями непрерывных ракетно-дроновых обстрелов гражданской инфраструктуры, которые привели к массовой гибели гражданских лиц в течение сентября. Обнародованный официальный документ городского совета закрепляет юридический статус скорбных мер на всей территории областного центра.

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

Руководитель Днепра Борис Филатов обратился в городское общество со словами глубокого соболезнования и привел страшную статистику вражеского террора.

"Все вы видели печальные сведения по погибшим после массированной ночной атаки РФ, — отметил мэр, комментируя ход последних трагических событий в городе. Очерчивая общее количество жертв среди безоружного населения за последнее время, чиновник подчеркнул: — Всего лишь с начала осени, меньше месяца, Россия убила в Днепре 14 горожан. Охранников и водителей, работников абсолютно мирных предприятий, обычных людей на улицах. Так что завтра в городе объявлен день траура".

Согласно тексту официального распоряжения мэра, целью этого шага является молитвенное и общественное уважение памяти жертв трагедий, произошедших из-за комбинированных налетов беспилотных летательных аппаратов и ракет Российской Федерации.

Муниципалитет призвал коммерческий сектор, частные компании и государственные учреждения принять участие в траурных мероприятиях, ограничить развлекательные мероприятия и скорректировать информационную политику.

"Сочувствую всем, кто потерял близких в эти дни, — эмоционально подытожил Борис Филатов, выражая позицию каждого жителя прифронтового мегаполиса. Руководитель Днепра отметил невозможность принятия такой жестокости: — Это ужас, к которому просто невозможно привыкнуть. Это боль, которую мы никогда не простим врагу".

Контроль за выполнением всех траурных процедур, включая приспущение государственных флагов и освещение информации в средствах массовой информации Департаментом по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики, официально возложен на секретаря Днепровского городского совета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты ударили по предприятию "Интерпайп" в Днепре, где погибли 4 работника.