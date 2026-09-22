logo

BTC/USD

86128

ETH/USD

2736.94

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр В Днепре объявлен день траура по погибшим: Филатов назвал, сколько людей убито за месяц
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре объявлен день траура по погибшим: Филатов назвал, сколько людей убито за месяц

«Боль, которую никогда не простить»: в Днепре приспускают флаги в знак скорби по жертвам воздушного террора

22 сентября 2026, 16:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Днепровские городские власти официально вводят общегородской траур в связи с катастрофическими последствиями непрерывных ракетно-дроновых обстрелов гражданской инфраструктуры, которые привели к массовой гибели гражданских лиц в течение сентября. Обнародованный официальный документ городского совета закрепляет юридический статус скорбных мер на всей территории областного центра.

В Днепре объявлен день траура по погибшим: Филатов назвал, сколько людей убито за месяц

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

Руководитель Днепра Борис Филатов обратился в городское общество со словами глубокого соболезнования и привел страшную статистику вражеского террора.

"Все вы видели печальные сведения по погибшим после массированной ночной атаки РФ, — отметил мэр, комментируя ход последних трагических событий в городе. Очерчивая общее количество жертв среди безоружного населения за последнее время, чиновник подчеркнул: — Всего лишь с начала осени, меньше месяца, Россия убила в Днепре 14 горожан. Охранников и водителей, работников абсолютно мирных предприятий, обычных людей на улицах. Так что завтра в городе объявлен день траура".

Согласно тексту официального распоряжения мэра, целью этого шага является молитвенное и общественное уважение памяти жертв трагедий, произошедших из-за комбинированных налетов беспилотных летательных аппаратов и ракет Российской Федерации.

В Днепре объявлен день траура по погибшим: Филатов назвал, сколько людей убито за месяц - фото 2

Муниципалитет призвал коммерческий сектор, частные компании и государственные учреждения принять участие в траурных мероприятиях, ограничить развлекательные мероприятия и скорректировать информационную политику.

"Сочувствую всем, кто потерял близких в эти дни, — эмоционально подытожил Борис Филатов, выражая позицию каждого жителя прифронтового мегаполиса. Руководитель Днепра отметил невозможность принятия такой жестокости: — Это ужас, к которому просто невозможно привыкнуть. Это боль, которую мы никогда не простим врагу".

Контроль за выполнением всех траурных процедур, включая приспущение государственных флагов и освещение информации в средствах массовой информации Департаментом по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики, официально возложен на секретаря Днепровского городского совета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты ударили по предприятию "Интерпайп" в Днепре, где погибли 4 работника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости