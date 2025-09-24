В Тик-Ток завирусилось видео из Днепра, на котором женщины в яхт-клубе "Сич" ловили одного гусей, которые свободно там ходят, с помощью одеяла, чтобы устроить фотосессию.

В Днепре ловили гуся, чтобы сделать с ним фотосессию (ВИДЕО)

Птица была в конце концов поймана и доставлена в фотостудию. Было ли это согласовано с владельцами гуся, а также считается ли такое поведение, как жестокое обращение с животными, изданию "Наш город" рассказали в полиции и самом яхт-клубе.

Президент яхт-клуба "Сич" Вячеслав Дидык рассказал журналистам, что с гусем, оказавшимся в эпицентре скандала из-за съемок в фотосессии, сейчас все хорошо. Его целым и здоровым вернули в яхт-клуб. Соответствующее видео даже есть и на странице женщин, ловивших птицу для фотосессии.

"Гуся никто не воровал. Теперь с ним все хорошо. Спокойно гуляет по территории. Все так жили бы, как птицы у нас. Им уже по 15 лет, всегда накормленные, их никто не обижает", – отметил Вячеслав Дидык.

Представитель Днепровского управления полиции Алина Стадник рассказала, что в этой ситуации зафиксировано сообщение от гражданки о том, что птице мог быть нанесен стресс в результате человеческих действий. Информация проверяется.

На ситуацию уже обратили внимание зоозащитные организации. В частности, UAnimals и "Каждое Животное".

