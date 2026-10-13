Удары КАБами по Днепру: повреждены высотки и транспортная инфраструктура, изменено движение троллейбусов

Сегодня около пяти часов утра российские оккупационные войска совершили массированный обстрел Днепра, выпустив по городу ориентировочно шесть управляемых авиационных бомб (КАБов). Местные жители проснулись от серии мощных взрывов, раздавшихся в разных районах.

Иллюстративное фото

В результате вражеского налета зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры и пострадавший человек.

"64-летний мужчина получил ранения из-за атаки россиян на Днепр", — сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Глава ОВА также добавил, что пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь на месте, и от дальнейшего пребывания в больнице он отказался.

Разрушениям подверглись жилые массивы и логистические узлы.

"Из-за утренних ударов россиян на город, — подчеркнул Александр Ганжа, — поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили".





Из-за ликвидации последствий обстрелов в городе оперативно ввели ограничения для транспорта. Как отметили в профильном департаменте горсовета, с самого утра коммунальщики перекрыли движение в одну сторону на Южном мосту — на участке от жилмассива Победа в направлении Приднепровска.

Такое решение заставило изменить логистику общественного транспорта, в частности, популярного электрического маршрута. Троллейбусы №6, которые отправляются от Исторического музея, будут ездить в обход по обновленной схеме:

пл. Соборная – Институт физкультуры – ул. Сечеславская Набережная (в Цирк) – Центральный мост – ул. Солнечная Набережная – Усть-Самарский мост – ул. Гаванская – ул. 20-летие Победы – ж/м Приднепровский.

В то же время в обратном направлении, из жилмассива Приднепровск, троллейбусы курсируют без изменений по своему привычному маршруту через Южный мост. Информация о масштабах повреждений и состоянии пострадавшего продолжает обновляться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера вечером оккупанты ударили по Харькову "Бандеролями", в результате чего произошло попадание в жилой дом. Сейчас спасатели ГСЧС достают погибших из-под завалов.