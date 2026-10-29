Удар по вокзалу в Днепре: российский дрон атаковал электричку с пассажирами, много погибших (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска совершили жестокий террористический акт в Днепре, целенаправленно ударив по железнодорожному узлу в момент нахождения там пассажирского транспорта. Обстрел привел к множеству жертв и раненых среди гражданского населения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Вражеская атака была направлена на транспортный объект в разгар его работы. Как сообщили в АО "Укрзализныця", "враг нанес удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре". По информации железнодорожников, эпицентром взрыва стала зона посадки пассажиров:

"Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр – Запорожье".

В ведомстве с досадой добавили, что "несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые".

Первые официальные данные о масштабах разрушений и пострадавших обнародовал глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг атаковал объект транспортной инфраструктуры в Днепре", — первоначально отметил руководитель ДнепрОВА, подтвердив наличие травмированных.

Впоследствии цифры жертв стремительно выросли до катастрофических.

"13 человек погибли из-за атаки россиян на Днепр. Получили ранения по меньшей мере пятеро. Медики оказывают всем необходимую помощь", — констатировал Ганжа, заверив, что на месте происшествия оперативно развернули работу все спасательные, медицинские и правоохранительные службы.

На страшные события эмоционально отреагировал городской голова Днепра Борис Филатов, призвавший общество и коллег не прятаться за сухими формулировками официальных отчетов, а открыто говорить о преступлениях агрессора.

"В Днепре трагедия. Дрон по гражданскому электропоезду. Многие погибли. Куча раненых", — описал ужасную картину мэр.

Глава города подверг резкой критике использование размытых фраз в медиапространстве во время подобных трагедий.

"Коллеги, умоляю, заканчивайте писать дебильный бред о "поражении объектов инфраструктуры" и "детали выясняем". Это – геноцидальная война", — подчеркнул Борис Филатов.

Он призвал медийцев и должностных лиц найти в себе силы смотреть правде в глаза:

"Имейте мужество называть вещи своими именами, а не писать по дебильным "методичкам". Ужас:((".

Пока ликвидация последствий вражеского налета продолжается, раненым предоставляется экстренная хирургическая и психологическая помощь.

Обновлено: Александр Ганжа в 12:20: "До 10 выросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них — 11-летний мальчик. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь".

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко: "Шесть человек в крайне тяжелом состоянии, у раненых десятки ран на теле от обломков. Из них четыре человека уже оперируют, еще двоих пытаются стабилизировать для оперативного вмешательства".

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