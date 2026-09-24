Тайны днепровского горсовета: у кого из чиновников зарплата достигает более 50 тысяч и кто скрывает доходы

Во сколько бюджета Днепра обходится содержание городского чиновничьего аппарата во время войны и сколько должностных лиц получают зарплаты существенно превышающие средние по стране? Журналисты портала "Комментарии" направили официальный информационный запрос в Днепровский городской совет. Полученные ответы от департаментов, управлений и районных администраций осветили как цифры бюджетных расходов, так и откровенное нежелание отдельных структур раскрывать состояние своих руководителей.

Гривна. Фото: из открытых источников

Согласно официальным данным, расходы на фонд оплаты труда в городе измеряются десятками миллионов гривен для каждого отдельного подразделения. К примеру, Левобережное управление социальной защиты населения Днепровского горсовета имеет годовой утвержденный фонд оплаты труда в размере более 60,68 млн грн, из которых за 8 месяцев 2026 года уже израсходовано почти 39,76 млн грн. В этом же управлении зафиксированы сразу 7 работников, средняя заработная плата которых превышает 50 тысяч гривен в месяц.

Еще 3 чиновника с заработной платой более 50 тыс. грн работают в Администрации Амур-Нижнеднепровского района. Годовой фонд оплаты труда районной администрации составляет 16,96 млн грн, а фактические кассовые расходы за 8 месяцев составили 11,4 млн грн.

В Инспекции по труду и занятости населения зарплату свыше 50 тыс. грн получает 1 сотрудник, а общие кассовые расходы инспекции за 8 месяцев составили 5,15 млн грн из запланированных 8,09 млн грн.

Интересна структура выплат в более мелких подразделениях. Управление имуществом бывшего пгт Таромское за 8 месяцев потратило на зарплаты почти 2,95 млн. грн. При этом должностные оклады работников составили 770,8 тыс. грн, а сумма начисленных премий (включая 100% премии, квартальные и годовые) вместе с надбавками и материальной помощью на оздоровление превысила 1,6 млн грн, что наталкивает на мысль о том, что премии и надбавки вдвое превысили сами оклады!

Впрочем, наиболее спорную позицию занял Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета. Утвержденный фонд оплаты труда департамента на 2026 год составляет 27,48 млн грн, а расходы за 8 месяцев – 17,16 млн грн. Однако на вопрос о количестве работников с зарплатами более 50, 75 и 100 тысяч гривен в департаменте ответить отказались. И.о. директора Евгений Хорошилов сослался на то, что такая информация "не создана" и распорядитель "не должен ее создавать", считая нарушением Закона "О доступе к публичной информации".

В то же время в таких подразделениях, как Департамент экологической политики (израсходовано 6,43 млн грн с 10,49 млн грн), Департамент по работе с активами (израсходовано 29,15 млн грн с 45,14 млн грн), Департамент информационных технологий (расходовано 7,34 млн грн с 11,27 млн грн) 5,63 млн грн с 9,57 млн грн), заверили, что выплат более 50 тысяч гривен у них нет вообще.

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