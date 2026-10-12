Очередная ИПСО врага: Филатов прокомментировал заявления о своем выезде и раскритиковал блогера Лачена

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с официальным опровержением массированных слухов о своем якобы выезде за пределы Украины, которые накануне начали активно распространять в медиапространстве. Чиновник заверил, что остается на своем рабочем месте и в городе, а распространенные сообщения назвал скоординированной психологической атакой врага.

Борис Филатов, мэр Днепра

Распространению фейка предшествовали публикации в ряде крупных Telegram-каналов, а также сообщения известного днепровского блоггера Игоря Лаченкова (Лачена), который написал, что глава города "уехал за границу уже три дня". Сразу после этого волну подхватили большие пророссийские ресурсы и пропагандистские издания.

Реагируя на ситуацию, Филатов четко разделил свое заявление на сухую официальную и эмоциональную неофициальную часть.

"На многочисленные запросы СМИ сообщаю, что все информационные вбросы российских медиа относительно моего "бегства" за границу есть ИПСО, — подчеркнул городской голова, разъяснив цель появления таких публикаций, — направленными на дестабилизацию ситуации в Днепре".

Он также убедительно призвал жителей региона и представителей печати сохранять информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.

В неофициальном комментарии мэр Днепра подтвердил свое текущее местонахождение, параллельно выразив резкое возмущение действиями украинских блогеров, которые, по его мнению, синхронизировали свои заявления с враждебной пропагандой.

"Я сижу у себя дома. Со своими собаками, — констатировал Филатов, после чего открыто обратился к Лаченкову с резкой критикой из-за его попадания в единый информационный контекст с одиозными прокремлевскими ресурсами: — А ты, толстодупая (трижды забронированная бывшим министром обороны) малолетняя соска по прозвищу Лачен, снова попал в замечательную компанию: russia today, "масковский камасамолец" и Шарий:)".

В конце своего обращения городской голова Днепра выразил публичное удивление бездействием центральных органов власти по поводу подобных медийных провокаций.

"И почему твои высокие покровители из ОП до сих пор это терпят — мне неизвестно", — резюмировал Борис Филатов, завершив свой эмоциональный пост традиционным пожеланием хороших выходных для всех украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов поделился на своей странице в соцсетях эмоциональными размышлениями о взрослении своего четырехлапого любимца. Мэр вспомнил, какой крохотной когда-то была его собака по сравнению с нынешними поразительными размерами.